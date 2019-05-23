PRADA宣告將停止製造皮草時裝　皮草經已是夕陽工業？

近今年Anti-Fur Movement在世界各地蔚然成風，就連昔日最擁戴它的高級時裝工業，均帶頭支持這場反皮草運動，繼GUCCI、BURBERRY、VERSACE、CHANEL之後，最新消息就連PRADA也正式加入這股陣營，的確有着Linea Rossa，其實又當真還需要用Fur去做衣服嗎？

PRADA市場公關主任Lorenzo Bertelli，一次就高調宣布品牌將會於2020年春夏季度，全面停止以愛動物皮草做衫的決定，並明言：「皮草時裝從來不是PRADA的核心部件.....而為保護地球的可持續發展，也是每個人的責任」正式宣告與皮草時裝劃清界線，引來熱烈掌聲。

雖然數量不算多，但昔日PRADA亦有生產皮草服飾。（Hollywood Reporter）

較之於皮草，高科技物料才是PRADA設計理念中的核心元素。（Senatus）

雖然較之於Linea Rossa等系列的高科技尼龍物料，動物皮毛一直都不是PRADA的主要設計原料，但作為傳統高級時裝品牌，基於舊時代的意識形態和社會需求，他們在過去曾經利用過皮草去製造時裝，也似乎是不可避免的事，而這樣做當然引起的動物保護組織的強烈反響，就例如在上一個秋冬季度，PRADA就收到Fur Free Alliance的激烈抗議，更接收到數以千計的投訴電郵，希望他們停止製作皮草時裝。但叫人感動的是，面對社會的聲討和請願，PRADA管理層又有好像香港政府的官員一般，扮作視而不見，更積極聆聽和審視社會各方的意見和憂慮，最終有了今日這個商業決定，想來如果香港第一任女特首是Miuccia Prada的話，現在行政長官的民望應該高得多了。

作為事業女性，Miuccia Prada應該比我們的林鄭受歡迎得多。（AnOther Magazine）

其實積極加入反皮草運動，近年並不是時裝品牌的專利，就連世界各地的大城市大都會同樣如此，美國三藩市和洛杉磯就經已通過法令，將會於今年和2021年先後立法，嚴禁品牌商家在當地出售皮草服飾，而紐約這個全美國皮草產品的最大消費市場，最近也草擬設立相關法例，如斯嚴刑峻法之下，皮草行業想必進一步大受打擊，距離成為夕陽工業，而不遠矣。