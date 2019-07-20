【簡約設計】日本職人製作阿叔拖鞋大翻身　一塊小流蘇變文青涼鞋

日本廁所文化一向着重乾淨衛生，而當地家居長備拖鞋，供進出廁所，更是可見日本人對細節和禮儀的重視。 奈良設計品牌Bench就以「廁所拖鞋」為發想，把平平無奇的日用鞋款，搖身一變成日系文青涼鞋。 鞋款設計緊貼時尚潮流之餘，品牌亦極力把日本匠人精神傳承，而最新的聯乘設計，更有意將奈良製鞋工藝帶到戶外街頭之上。

奈良設計品牌Bench以「廁所拖鞋」為發想，重新設計出日系文青涼鞋。（IG@the_bench_official）

日本廁所一向予人乾淨整潔之感。對日本人而言，廁所並非藏污納垢的代名詞，相反，如此狹小的起居空間，背後體現的卻是日本文化中，注重細節、禮儀的精髓。不論是可調校溫度，甚至播放音樂的免治馬桶，還是廁浴室分隔的住宅設計，都能窺探出日本人對起居的講究。

日本廁所總予人整潔乾淨之感。（TOTO USA）

日本廁所文化的另一特點，就是家中長備「廁所拖鞋」。為乾淨起見，日本人進出廁所，均會換上專用拖鞋，避免細菌滋生。「廁所拖鞋」一般以PVC材質製成，舒適之餘耐用抗菌，除了日常起居之用，這設計亦常見於學校、醫院等公共場所。

雖然實用性強，但「廁所拖鞋」與時尚完全沾不上邊。不過，日本奈良市品牌Bench，卻嘗試將簡約設計元素，帶到這日常鞋款之中。奈良為「廁所拖鞋」的一大生產地，不少日本國產涼鞋亦是出自奈良的家庭式作業。而Bench以「廁所拖鞋」為發想，主打奈良優質出品，承傳當地逾四十年的匠人精神。品牌與傳統「廁所拖鞋」製造廠Nishibe Chemical聯手合作，推出三款設計。

Bensan-T和Bensan-A以PVC為原料，鞋款以塑膠製成，乍看下竟有皮質紋理，造工相當精細 。前者在腳背側位置加入縷空設計，造型傳統簡約，後者則在鞋面加入編帶設計。而另一鞋款Bensan-D除一如前述兩款用上PVC物料外，更在鞋面加入皮革流蘇設計，散發着點點日系文藝氣息。三款鞋底均保有傳統的通空設計，美觀之餘，亦兼顧了通風去水的實用性。

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最近，Bench再有新作，與東京選物店CANNABIS推出兩款聯乘鞋款。CANNABIS除精選TAION、Non-type、CHARCOAL CLAPPER等各地新晉時裝品牌外，店舖亦不時推出自家聯乘產品，多年來先後與澳洲沙灘服飾品牌Double Rainbouu、日本設計品牌Allege、PHINGERIN等合作。今年五月，CANNABIS決定跟Bench聯乘合作，兩款設計一如既往簡約大方，除繼續有大受歡迎的全黑流蘇設計外，另一聯乘鞋款亦新加了double-monk strap元素，銀扣細節更顯典雅。不得不提的是，是次限量聯乘特別用上Vibram鞋底，這意大利品牌的鞋底由橡膠製成，耐磨防滑，適合戶外穿着，早已是廣為人知，如今聯乘鞋款特意用上這款鞋底，不難看出品牌有意顛覆大眾對「廁所拖鞋」室內穿着的刻板印象，把日常鞋款搖身一變成「文青型」戶外機能涼鞋，同時將奈良傳統製作帶到街頭。