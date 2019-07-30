【時代設計】受蘇聯解體前舊物啟發　格魯吉亞設計師將遺忘變寶石

格魯吉亞曾是蘇聯「不可分割」的一部分。雖然蘇聯現已解體，而格魯吉亞亦已獨立成國，但當地仍處處留有前蘇聯時代的痕跡。 當地設計師Max Machaidze就以舊物為題，推出一系列用上往昔雜物串連而成的飾品，訴說他在鐵幕下度過的童年，藉此與人文歷史對話。 舊物件件暗藏故事，讓設計多了時間淬煉的深度。

格魯吉亞設計師Max Machaidze從舊物中汲取靈感設計一系列飾物。（Dezeen）

時光倒流七十年，香港曾經是英國殖民地，而在世界的另一邊，東歐小國格魯吉亞自1922至1991年間，亦曾是蘇聯「不可分割」的一部分。多年過去，香港已回歸祖國的懷抱，而格魯吉亞卻早已成為獨立國家。政治體制改革，社會昔日的痕跡也許隨年漸褪，然而舊物卻往往殘留在城市一隅。

來自格魯吉亞的設計師Max Machaidze，正正從殘破舊物中，汲取創作靈感。他最近推出一系列飾物，設計用上各式蘇聯時代瑣碎雜物，不論是棒球、網球，還是舊徽章、卡片、電路版以至汽車零件，全都為設計師所「徵用」，成為大串項鍊中的「寶石」。

Max Machaidze設計是美學也是歷史：

一大串oversized頸鍊上，各式雜物並置。設計師比起追求美感，更多是要記錄一個時代的剪影。飾品上的物品，背後隱藏着設計師童年時的一段段故事。小時候，設計師不時撿拾地上碎石，以疊石塔為樂。而頸鍊上各式舊物堆疊，除了是以創作方式再現兒時的「小確幸」外，當中棒球、滑板輪等舊物亦是設計師童年回憶的一角，盛載着蘇聯時期物資匱乏但又叫人懷緬的簡單時光。對設計師而言，一系列頸鍊除了是飾物外，更像是一件可穿戴的立體創作，藉着檢視舊物上斑駁的痕跡，再次在與社會連結、對話。

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Max Machaidze以舊物製作頸鍊飾品，早已不是第一次。早前，設計師和妻子成立的品牌「Sadaawhere?」，就用上舊有塑膠合成樹脂骰仔製作手鍊。一如他的其他設計，這些看似平平無奇的骰仔背後亦有一段故事：它們曾是賭桌上的「出千」道具，有的重量不均，有的數字有問題。色彩繽紛的塑膠骰仔乍看或似兒童玩具，但其實每粒皆由逾三十年資歷的專業老千親手製作，是真正的「獨家出品」。

設計師和妻子成立的品牌「Sadaawhere?」推出手鍊，用上出千骰仔為素材。（Dezeen）

除了服裝設計，Machaidze亦有跨涉音樂、藝術，以至政治範疇。對他而言，不同領域互相聯繫，激發不同靈感，共同構成描繪世界的故事。