Beyonce、Kendall大愛、adidas聯乘斷市　韓裔設計新星憑綁繩揚名

時裝工業的過度消費、可持續發展生產浪費等問題，向來對需要顧及設計美感的時裝設計師來是一大難題，只要是問題還未找到上門，一般設計師也不會為了挑戰難題，而自告奮勇去為自己添加十倍工作量。 不過，艱難並不代表沒有人願意做，新進韓裔設計師Ji Won Choi就以設計作品當「小氣簿」，警惕自己不要過度消費，一條一氣又橫間更令她在短短兩年內蜚聲國際，並得到國際品牌的合作機會，更為被說過氣的韓國時裝出一口氣。

Ji Won Choi的畢業作品「Excessivism」。（jiwchoi.com）

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Fast Fashion盛行的世代，天生愛購物的女生很自然會買下很多不穿的衣服，連首爾出生美國中西部長大的Ji Won Choi也不例外，整個衣櫥都塞滿了不再穿的服飾。直至她花了一年在夏威夷考艾島體驗農村生活和到了瑞士阿爾卑斯山遊歷，發現當地人服飾不多但勝在夠純粹，普遍的人都只擁有足夠需要的東西，所以她回到紐約便開始收拾衣櫥，來個痛快的斷捨離，剎那間整理出幾百件不再穿的服飾。自此以後Ji Won Choi開始關注身邊朋友的購物習慣，並開始研究過度消費議題。後來她以「Excessivism」（過分主義）為題，設計了一系列橫間服裝，更說每一條橫間代表一件不必要的衣服，橫間以倍數增加從而象徵過度消費。

韓裔設計師Ji Won Choi畢業只有一年多的時間，已收到adidas Originals的合作邀請。（網上圖片）

2017年，Ji Won Choi因為參加了母校Parsons與Kering合辦的時裝新秀大賽The Parsons x Kering Empowering Imagination 設計比賽入圍，並得到Vogue.com的訪問而知名度大增。她其後以同一概念，參與首屆YOOXYGEN Award獲得大獎，並推出了可持續時裝系列，因以間條製作服裝可以把布料浪費減到最低，而且款式亦長青持久，憑著綁繩更可任意改變服裝剪裁變化造型，超越季度的限制。Ji Won Choi的設計有點Craig Green遇上Pop Art的感覺，因她的作品顏色分明與綁繩和解構手法接洽一起別樹一格，捉緊時下年輕人喜愛與別不同的偏好，所以Ji Won Cho會成為時裝界的耀眼新星的說法一點也不誇張。

Craig Green FW 2018同樣用上大量綁繩和解構的元素。（Getty Images）

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在美國第一大設計學院Parsons畢業及獲得多個獎項的Ji Won Choi，畢業只有一年多的時間，已受到adidas Originals的合作邀請，推出了兩回的聯乘系列。設計以街頭運動風為主，沿用了「Excessivism」的橫間，與adidas Originals的標誌三間自然融合，可算是近年adidas合作系列的出色作品之一。系列更受到多個國家的名人支持，早前R&B天后Beyonce在Instagram公布IVY PARK的合作時，對adidas大曬敬意的貼文也是穿著adidas Originals by Ji Won Choi的連身衣，更令該個款式馬上賣斷市！

在 Instagram 查看這則貼文 Beyoncé（@beyonce）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 26 日 上午 8:56 張貼

adidas Originals by Ji Won Choi 第一回的作品色彩鮮艷。（jiwchoi.com）

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