【Sony】眾籌穿戴式個人空調機　週末野餐必備　烈日上街也不怕熱

過去的週末天氣酷熱，天文台測得最高氣溫約33度，但酷熱天氣警告也無阻市民外出野餐的決心，令行動便攜風扇亦成為了必備物品。基於一般便攜風扇其貌不揚及不便行動，令不少貪靚人士都零願滿頭大汗也不願意拿着一個「中國製造」的電風扇。
日本Sony眾籌推出了一部可隱藏的穿戴式空調機Reon Pocket，只需要使用手機便可以控制溫度變化，從此無懼熱浪寒冬也可以輕便野餐。
Reon Pocket看來像電腦滑鼠（Sony）
Sony自2015年推出集資平台First Flight後，一直致力研發生活創意產品，而Reon Pocket便是最近的話題性題目。本項目設計對象主要針對需要穿西裝的上班族，使用者需要換上專用T恤，並把Reon Pocket放於T恤背後的透氣口袋中，透過藍牙接收與手機應用程式控制溫度變化。經過測試後，在炎熱環境下Reon Pocket能為使用者降低最多13 度體表溫度；在寒冷環境下則能為使用者提高8 度體表溫度，有效調整使用者個人體溫。原理主要透過冷晶片的熱電效應產生電壓及內建風扇，冷卻或加熱從而轉換溫度，更預設每次運作30分鐘後會自動停止，以防止皮膚因長時間接觸被凍傷或灼傷，設計十分細心。
精巧輕便設計，內藏意想不到的功能。（Sony）
Reon Pocket的裝置外形與體積與Apple的MagicMouse滑鼠差不多，只要在專用T恤上再加上一層衣物便不會影響外觀，而且重量只有85克（3安士），保持輕便的原則。目前產品分為兩個型號，Reon Pocket Standard（約1,157港幣）和Reon Pocket Lite（約918港幣）， 標準版提供自動溫度設定和自動調節功能，Lite 版只能手動調節溫度，兩個版本都支持相應的手機app。
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眾籌截止日期為8月19日，早已超額集資，Sony指會於2020年3月開始向日本客戶發貨。
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