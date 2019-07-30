【Sony】眾籌穿戴式個人空調機　週末野餐必備　烈日上街也不怕熱

過去的週末天氣酷熱，天文台測得最高氣溫約33度，但酷熱天氣警告也無阻市民外出野餐的決心，令行動便攜風扇亦成為了必備物品。基於一般便攜風扇其貌不揚及不便行動，令不少貪靚人士都零願滿頭大汗也不願意拿着一個「中國製造」的電風扇。

日本Sony眾籌推出了一部可隱藏的穿戴式空調機Reon Pocket，只需要使用手機便可以控制溫度變化，從此無懼熱浪寒冬也可以輕便野餐。