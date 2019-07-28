【主子也戴帽】日本夫妻檔將貓毛變可愛小帽　紅到出寫真集、文具

貓咪一到換毛季節，經常導致貓毛滿天飛，而當你為主子梳毛時，亦會留下大量雜亂無章的毛髮。 對於愛貓如命的貓奴們，面對一大堆貓毛時，有可能捨不得扔掉，就如日本攝影師Ryo Yamazaki，他利用儲起的貓毛，創造出不同類型的貓帽，為主子設計可愛新造型。

日本夫婦檔將貓毛設計成帽子（IG@rojiman）

Ryo Yamazaki家中育有三隻貓，因此數年前決定把貓毛儲起，並且嘗試把一堆毛髮放在貓咪的頭上，後來更把設計進化，用貓毛製成一頂尖尖的帽子，那就是「Nukege Hat」的開始。當其時不但紅遍社交媒體，還因此推出寫真集。「Nukege」在日文解為脫髮的意思，同時代表他們利用貓毛來為主子們設計古怪造型。

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日本夫婦檔將貓毛設計成帽子（IG@rojiman） 經過幾年時間後，Ryo與他的妻子Hiromi組成團隊，Ryo負責拍攝和上傳貓咪的照片，而Hiromi則設計並製作每件作品。倆人經常在Instagram分享他們創作的貓帽，更捕捉牠們戴上各種形狀及大小的帽子，例如特朗普、《星球大戰》莉亞公主等名人，還有兔耳朵、鴨子、河馬等古怪動物造型。這對夫婦共同為三隻貓設計了很多有趣貓帽，並把所有造型一一拍下來結集成寫真集。最近，他們更為此推出文具系列，把貓咪們可愛的新造型印上膠紙及文件夾之上，甚至還有應用程式，讓這些戴上帽子的主子，出現在你的智能手機中。

貓帽出自貓身上（IG@rojiman）

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根據兩夫婦所表示，似乎主子們並不介意為牠們戴上帽子。畢竟，貓帽是出自貓身上，輕巧之餘，而且亦有自己的氣味，所以作為貓奴，也可依照其方法，來為貓咪設計出不一樣的可愛造型。