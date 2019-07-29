【IKEA】聯乘「音響界Apple」推親民價音響家品　靚樣與靚聲兼備

「你唔好睇佢好似一盞檯燈，其實佢係一部音響。」 「你唔好睇佢好似一個書架，其實佢都係一部音響。」

早於2017年，IKEA公布與美國智能音響品牌Sonos合作，以音響與家品結合為出發點，推出聯乘音響系列Symfonisk。最近Symfonisk正式面世，定價親民且非常實用，令人期待。

Symfonisk喇叭系列（IKEA）

IKEA不時與不同品牌及藝術家合作推出聯乘系列。要數最受注目及歡迎的，定必是年初與OFF-WHITE合作的IKEA × OFF-WHITE家居系列，甫推出馬上被人搶奪一空，更被網民炒至天價，非同小可。

IKEA不時會與不同品牌及藝術家合作，推出特別的聯乘系列：

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今次IKEA選中與有「音響界Apple」之稱的Sonos合作。於2002年成立的Sonos，致力為世界帶來更美好的聲音體驗，多年來秉承品牌宗旨，推出一系列讓人驚艷的音響產品。

有別於傳統的喇叭，於千禧年後成立的Sonos主要以Wi-Fi網絡串連，除了電源線之外，音響無需3.5mm或喇叭線輸入，用家只需要在手機下載Sonos應用程式，即可隨心所欲地從自選影音平台欣賞喜歡的內容，而且Sonos能夠連接多個大型串流音樂平台如Spotify、Apple Music、KKbox、Amazon Music、Tidal、Deezer等50多個平台，同時更支援 AirPlay 2，讓用家能同時控制不同房間播放不同音樂。

欣賞Sonos部份產品：

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除了擁有實用的功能，Sonos在產品設計上亦是相當customer-friendly。用戶可以由單一小喇叭開始入手，然後再按照需要及喜好，不斷組合、配對、擴充設備，真正做到以用家為本。因貼心的設計及定位，Sonos成立短短數年即廣獲好評，成為大家趨之若騖的新晉音響品牌，更被譽為「音響界Apple」。

Sonos於2018年亦曾與丹麥家居品牌HAY合作。

以流線型家俱而聞名的IKEA去年宣布與Sonos合作，以音響與家品結合為出發點，推出聯乘音響系列Symfonisk。最近Symfonisk系列作品終於面世，共有兩款產品，一款是音響檯燈，另一款是音響書架，同樣提供黑、白兩色。

按圖欣賞Symfonisk系列細節：

先講講音響檯燈。整個音響檯燈的尺寸為16 x 9吋，體積不算細小，單以檯燈而言不算非常吸引；然而，這以「把聲音及光線混合」作設計概念，讓溫柔的光與音樂相互糅合，藉此表達出用家不同的情感。

而高12吋的音響書架，可當一般音響般直立擺放，又或釘在牆壁當成書架。因以ABS樹脂製作而成，音響書架具有一定的承托力，可擺放6.5磅或以下物件。相信音響書架對於大多香港市民而言，是存放在狹窄住所的好選擇。

與Sonos過去的的產品一樣，Symfonisk可單獨使用或連接其他Sonos產品，用家只需透過Sonos app、Amazon Alexa，又或Google Assistant，即可在各個串流平台欣賞音樂，以及控制各個音響播出的內容。

不過要數最吸引的，是Symfonisk系列的定價比起Sonos所有產品都要低：音響檯燈僅售$179美元（約1,399港元），而音響書架更實惠，只售$99美元（約774港元），數港元可入手，夫復何求。產品將於8月1日於IKEA門市及online store正式發售，未知會不會成為秒速售罄的搶手貨呢？