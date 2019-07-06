【展覽】SONY首部WALKMAN誕生40年　卡式帶復興到銀座睇經典設計

1979年7月1日，世界發生了變化：SONY推出WALKMAN TPS-L2，乃是首個真正的便攜式音樂播放器，能夠隨時隨地享受高品質音樂，它將徹底改變我們聽音樂的方式。後來紅遍全球，而銷售量共超過4億部。直至四十年後，WALKMAN機幾近被時代淘汰，雖然近年因卡式帶回歸熱潮，有些新WALKMAN面世，但那些年擁有過的SONY隨身聽，依舊是罕有的歷史產物。 若想回顧從前美好的日子，SONY設展慶祝WALKMAN誕生40周年，讓我們看盡歷年設計美學，同時搶購限量別注Tee。

SONY設展慶祝WALKMAN誕生40周年（網上圖片）

SONY WALKMAN展覽限量別注Tee（網上圖片）

該展覽被名為「#009 WALKMAN IN THE PARK」，於東京銀座Ginza Sony Park舉行，並展示以往230部不同型號的SONY WALKMAN機，回憶起昔日使用Cassette帶、CD或MD碟的樂趣。除了研究歷史外，場地更設置體驗區，並邀請參觀者收聽1979年至2019年間40個不同歌手的流行歌曲，甚至還會出售限量版別注Tee，其設計印有歷年經典WALKMAN Logo及機型。

SONY創辨人井深大和盛田昭夫（網上圖片）

品牌創始人井深大和盛田昭夫，倆人創造出最初的WALKMAN，它不但改變了80年代文化景觀，使音樂模式不斷演變。1985年，戴安娜王妃被拍到使用隨身聽；1987年，SONY找來流行偶像Michael Jackson妹妹Janet Jackson為拍攝WALKMAN廣告；1988年，英國著名歌手George Michael，亦被留意到在日本子彈火車上使用WALKMAN機，而這些例子通通都說明了，當其時SONY WALKMAN卻成為了一種潮流。

戴安娜王妃（網上圖片）

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不得不提，SONY也曾與時裝界扯上關係，2017年與藤原浩合作推出聯乘系列，其Tee印上「WALKMAN」與「It's a Sony」字樣，還有Tote Bag等産品，同時系列中最受到關注的，卻是放置WALKMAN機的小袋子。

SONY當年WALKMAN機廣告亦相當玩味（網上圖片）

SONY WALKMAN改變了80年代文化景觀（網上圖片）

SONY WALKMAN改變了80年代文化景觀（網上圖片）

曾幾何時，WALKMAN也是上一代的必備潮物，讓我們隨時隨地聽音樂，感受實體唱片的樂趣，從而演變成一種文化現象。

#009 WALKMAN IN THE PARK

日期：即日至2019年9月1日

時間：上午10時至晚上8時

地點：Ginza Sony Park（東京都中央區銀座5-3-1地面及地下四層）