【HEAD PORTER】東京原宿店正式結業　卻原來尚有機會購買其產品

有些東西明明一再逃避、一再拖延，也終於來到了無何奈何須要面對的一日，說的是HEAD PORTER，其東京原宿專門店，今日7月29號最後營業日之後，就會正式光榮結業，成為歷史……
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(English below) HEAD PORTER TOKYO 閉店のお知らせ いつもご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。 1998年以来約20年余りお引き立ていただきましたHEAD PORTER TOKYOは、2019年7月29日(月) をもちまして、閉店することとなりました。多くの皆様にご愛顧いただきましたことに御礼を申し上げるとともに、ブランド終了にともなうご不便やご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。 私たちは10月に新たなブランドを立ち上げ、東京と大阪に直営店をオープンいたします。 皆様に新しいコレクションを発表できることを心より楽しみにしています。 2019年6月 HEAD PORTER Notification of closing HEAD PORTER TOKYO Thank you very much for your continued support of HEAD PORTER. We regret to inform you that HEAD PORTER TOKYO will be closed on JULY 29th. We truly appreciate your support and business since our launch in 1998. HEAD PORTER OSAKA , - atelier - Head Porter and HEAD PORTER ONLINE we will inform you in our stores and HEAD PORTER ONLINE as soon as we have final dates. We will be launching a new brand around October and open new shop in TOYKO and OSAKA. We look forward to sharing details with you in the near future. HEAD PORTER JUNE 2019 #headporter #headporterplus
HEAD PORTER東京原宿店。（WWD）
自上年11月1日HEAD PORTER宣告將會於2019年夏天終止營運後，全球各地潮流愛好者無一大叫可惜，皆因作為藤原浩親自監修的品牌，HEAD PORTER和good enough、UNDERCOVER、A BATHING APE和NEIGHBORHOOD一樣，都是見證裏原宿黃金時代的傳奇品牌，當年萬千潮流人、水貨客為求一件潮物，於裏原宿街道大排長龍，以至追看木村拓哉每套劇集，每期《Men's Non-no》封面穿上甚麼原宿潮牌服飾的美好歲月，一律不再復見。
Nylon物料的HEAD PORTER是8、90後集體回憶。（HEAD PORTER）
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而日前HEAD PORTER官方亦已宣告，7月29號將會是品牌東京原宿專門店最後營運的一天，作為HEAD PORTER歷史上最關重要的實體專門店，位於Supreme、NEIGHBORHOOD和Atmos球鞋店鄰近的它，長期佔據非凡的地理優勢，自1998年開幕至今，幾乎每一個遊日的香港人，只要是稍為喜歡時裝潮流者，就必定會經過和逛過這間店鋪，由昔日潔白的鵝白石門面，到近年炫酷簡約的水泥牆，內裡都收藏着HEAD PORTER最多、最齊、最人氣的作品，哪怕是經典不過的Nylon Shoulder Bag，定還是一時潮流的Dot柄iPod Cases或者銀包，都曾是每一名8、90後夢寐以求之潮流單品。
曾經風靡全球的iPod Cases。（露天拍賣）
不過不幸之中的大幸是，7月29日雖然是HEAD PORTER東京原宿店結業的日子，卻原來並非HEAD PORTER整個品牌的終極結業日，據HEAD PORTER官方ig透露，HEAD PORTER大阪專門店將會營業至8月12日，而涉谷- atelier - Head Porter和品牌自家專門店的結束時間尚有待安排，換言之雖然原宿店沒有了，但短期內想買到HEAD PORTER出品，還是大有機會。
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(English below) HEAD PORTER OSAKA 閉店のお知らせ いつもご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。 2014年のオープン以来、約5年に渡りお引き立ていただきましたHEAD PORTER OSAKAは、2019年8月12日(月) をもちまして、閉店することとなりました。多くの皆様にご愛顧いただきましたことに御礼を申し上げるとともに、ブランド終了にともなうご不便やご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。 私たちは10月に新たなブランドを立ち上げ、東京と大阪に直営店をオープンいたします。 皆様に新しいコレクションを発表できることを心より楽しみにしています。 2019年7月 HEAD PORTER Notification of closing HEAD PORTER OSAKA We regret to inform you that HEAD PORTER OSAKA will be closed on AUG 12th. We truly appreciate your support and business since our launch in 2014. - atelier - Head Porter and HEAD PORTER ONLINE we will inform you in our stores and HEAD PORTER ONLINE as soon as we have final dates. We will be launching a new brand around October and open new shop in TOYKO and OSAKA. We look forward to sharing details with you in the near future. HEAD PORTER JULY 2019 #headporter #headporterplus