【HEAD PORTER】東京原宿店正式結業　卻原來尚有機會購買其產品

有些東西明明一再逃避、一再拖延，也終於來到了無何奈何須要面對的一日，說的是HEAD PORTER，其東京原宿專門店，今日7月29號最後營業日之後，就會正式光榮結業，成為歷史……

HEAD PORTER東京原宿店。（WWD）

自上年11月1日HEAD PORTER宣告將會於2019年夏天終止營運後，全球各地潮流愛好者無一大叫可惜，皆因作為藤原浩親自監修的品牌，HEAD PORTER和good enough、UNDERCOVER、A BATHING APE和NEIGHBORHOOD一樣，都是見證裏原宿黃金時代的傳奇品牌，當年萬千潮流人、水貨客為求一件潮物，於裏原宿街道大排長龍，以至追看木村拓哉每套劇集，每期《Men's Non-no》封面穿上甚麼原宿潮牌服飾的美好歲月，一律不再復見。

Nylon物料的HEAD PORTER是8、90後集體回憶。（HEAD PORTER）

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而日前HEAD PORTER官方亦已宣告，7月29號將會是品牌東京原宿專門店最後營運的一天，作為HEAD PORTER歷史上最關重要的實體專門店，位於Supreme、NEIGHBORHOOD和Atmos球鞋店鄰近的它，長期佔據非凡的地理優勢，自1998年開幕至今，幾乎每一個遊日的香港人，只要是稍為喜歡時裝潮流者，就必定會經過和逛過這間店鋪，由昔日潔白的鵝白石門面，到近年炫酷簡約的水泥牆，內裡都收藏着HEAD PORTER最多、最齊、最人氣的作品，哪怕是經典不過的Nylon Shoulder Bag，定還是一時潮流的Dot柄iPod Cases或者銀包，都曾是每一名8、90後夢寐以求之潮流單品。

曾經風靡全球的iPod Cases。（露天拍賣）

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不過不幸之中的大幸是，7月29日雖然是HEAD PORTER東京原宿店結業的日子，卻原來並非HEAD PORTER整個品牌的終極結業日，據HEAD PORTER官方ig透露，HEAD PORTER大阪專門店將會營業至8月12日，而涉谷- atelier - Head Porter和品牌自家專門店的結束時間尚有待安排，換言之雖然原宿店沒有了，但短期內想買到HEAD PORTER出品，還是大有機會。