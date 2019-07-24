【安藤忠雄】再向大自然取材　建築大師在東京打造88公頃海上森林

近年氣溫急升，最近香港平均氣溫高達30餘度，歐美地區氣溫更高達40度！ 聯合國政府間氣候變化專門委員會根據目前溫室氣體的排放狀況，預測在2050年前地球就會變得不再適合人類居住，情況不容小覤。 人類為了發展，一手一腳破壞自己的家園，如今亦只能憑藉自身的努力，減少對地球的傷害。日本建築師安藤忠雄自2005年起，領導「海之森」種樹計劃，在這15年間感動50萬日本人募捐及種樹，身體力行為日本種樹引風。

日本建築師安藤忠雄（tadao-ando.com）

我希望透過海之森，對全世界傳達「與自然共存」的訊息。 安藤忠雄

日本政府為了紓緩日益嚴峻的都市熱島效應，十五年前製定一系列對策，其中一項是在東京灣打造一個大型水上森林「海之森」。

海之森地區是一個填海得來的新生地。於1973年至1987年間，日本政府以1,230公噸垃圾填海，填海地總面積達149公頃，面積相當於18個高爾夫球場，是為東京都區部面積最大的公園。

海之森地區為東京一個填海得來的新生地。（tadao-ando.com）

不過日本政府並沒有把填海地用來炒賣或起樓，而是決定把88公頃填海地打造成海上森林公園。

由於海之森與東京幾個大型綠化帶串連，形成一條風道，海風會沿著東京灣進入海之森，繼而再吹向新宿御苑、明治神宮外苑，最後吹入代代木公園，為東京居民帶來清爽的涼風。

安藤忠雄被深深打動，遂決定全力投入計劃。安藤忠雄向來擅於使用質樸的清水混凝土，結合幾何圖形，把光、影、風、樹木等自然元素融入建築，讓人即使身處於繁鬧的空間，卻能感到大自然近在咫尺。

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今次他再一次以其建築知識及號召力，呼籲五十萬人一起來種樹，以及每人捐贈一千日圓作為經費。最後他成功感動五十萬人募捐，總共籌得五億日圓，同時亦有超過23,000名市民一同參與種樹，為日本各地種植了總共24萬棵新的大樹。秉承一貫的精神，安藤忠雄再一次為社會帶來正面的改變。

這風，不只吹進街道，相信也將豐富日本人的生活和心情，並帶來豐富的自然生態。 安藤忠雄

海上森林「海之森」。（tadao-ando.com）

由我們的手來創造豐富的森林，將喜愛美麗自然的心傳給下一代。 安藤忠雄

樹苗在日本人的守護下茁壯成長，海之森宣告大功告成，為東京都市帶來一個與別不同的海上森林。不過海之森暫時仍未對外開放，日本政府決定藉著明年東京奧運的盛事，把海之森公園變身成為東京奧運的水上競技會場，讓世人一同欣賞及感受這個由日本市民共同創下的壯舉。

奧運結束後三年內，海之森公園將會全面開放供大眾使用，相信屆時定必吸引大批市民到此朝聖。

計劃下，日本不同地區都有新的綠化帶：