【環保設計】東京奧運發揚環保意識　金銀銅獎牌竟然用垃圾製成？

四年一度的奧運即將來臨。每次選手都向世人展現出非凡的毅力與鬥志，令人動容。 但由籌備到賽事結束，過程中往往不知不覺間消耗了大量人力物力，甚至會為主辦城市帶來想像不到的負擔。 為了減低對地球帶來的損害，日本政府除了想到以海之森公園作為比賽場地之外，亦想到以可持續發展的物料製造獎牌，著實用心。

昨日，2020東京奧運獎牌面世。（GettyImages）

不少人都很好奇奧運會金牌是以何種物料製成。根據國際奧林匹克委員會的規定，所有奧運獎牌直徑至少要有60mm，厚3mm。物料方面，金牌至少要含混92.5%純銀，再於表面鍍上一層純金，金的含量不可少於6克，餘下的則以銅製成。換言之，奧運金牌不真的由全金鑄造而成，而是一片鍍金獎牌。

不少主辦國會在國際奧林匹克委員會的規定上，就著國內的文化特色，打造與別不同的奧運獎牌，使獎牌更具紀念價值。

例如2008年北京奧運的獎牌，正面採用了奧委會統一規定的圖案，背面則以青海省的崑崙玉造出一環玉璧，彰顯玉的珍貴。獎牌正中再以金、銀、銅，刻上北京奧運的會徽，喻意「金玉良緣」。另外，獎牌的掛鈎以中國傳統玉雙龍蒲紋璜演變而成，看似雙龍交匯，又似祥雲浮空，極富中國傳統特色。

點擊下圖欣賞2008北京奧運獎牌：

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今屆奧運，東京奧組委亦特別在獎牌上多花心思。獎牌由大阪設計師川西俊一（Junichi Kawanishi）設計，他沒有把「日本元素」強加於獎牌，而是以「光輝」作為主題，藉此讚揚運動員的努力與榮耀。獎牌正面以渦狀條紋圍繞奧運五環及東京奧運會會徽，背面則刻有勝利女神雅典娜的圖案，獎牌側面則刻上比賽項目的英文名稱。

點擊欣賞2020東京奧運獎牌：

東京奧運獎牌的直徑為85mm，比規定大上25mm。獎牌不只大，亦具有相當的重量：金牌重約556克，銀牌重約550克，銅牌則重約450克。不過最有意義的，是東京奧組委決定以電子廢物作為製造獎牌的原料！

早前他們從全國回收了大約7萬9千公噸手機及電子零件，現正利用各種技術將廢料轉化成100%可持續發展物料，最後再加上國際奧林匹克委員會規定的純銀鍍金、純銀、紅銅，務求盡可能減少損害地球。