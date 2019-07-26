楊凡十年心血結晶　67暴動下的愛情動畫入圍威尼斯金獅獎

由香港導演楊凡編劇及執導的動畫《繼園台7號》，入圍第76屆威尼斯影展主競賽單元，成為首部競奪威尼斯金獅獎的華語動畫電影，更入選多倫多國際電影節特別展映單元，為香港電影吐氣揚眉。

《繼園台7號》海報

這是一個有關過去、現在、未來的故事；是一封寫給香港及電影界的情書；是一部講述自由的電影。 楊凡

據悉楊凡早在2009年開始籌劃《繼園台7號》，更為此而成立「花生映社」有限公司，親自為電影擔任製片。電影整整花上十年時間製作，以67暴動那年作故事背景，以一名大學生、單親母親、及其女兒之間的三角戀關係為主線，描述六十年代的香港繁榮的背後，暗藏一股不安的暗湧，大家只能在危機中尋求生存及自我解放。

在分半鐘預告中，大家可以看到仍未被連續店、藥房、金鋪占據的「舊」香港，有電車慢慢行駛及掛滿大招牌的街道，流露出《花樣年華》的浪漫與淒美。

點擊欣賞《繼園台7號》部份畫面：

導演楊凡請來了吳彥祖、張艾嘉、趙薇、馮德倫、張孝全、林德信、姚煒、蔣雯麗、田壯壯、章小蕙為電影配音，陣容非常鼎盛。

整部電影長達125分鐘。在製作過程中，動畫師先以碳粉鉛筆在宣紙上繪畫出當年香港的街道，然後再以電腦為畫面添上色彩，呈現出彌留在港人心中的香港回憶，以及那經已逝去的香港。

楊凡過去拍下不少佳作：

+ 13 + 12 + 11

香港電影圈曾經有過一段輝煌時期，那段時期更被譽為「香港新浪潮」。可惜近年不少製作人及發行商為了賺取更大利潤，改變路線來迎合內地市場，直接讓香港電影走向低谷。過去十年，香港電影逐漸在電影節中缺席，令人百感交集。今年導演楊凡把香港電影帶到國際舞台，到底會大家講述一個怎麼樣的香港故事呢？確實讓人期待。