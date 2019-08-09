【美少女戰士】Uniqlo聯乘愛與正義的化身　月野兔成各方創作繆思

愛與正義，無論何時都不會過時。 這個夏天，不少商店分別推出以《美少女戰士》為主題的商品系列，讓大家能夠以愛凝聚力量，替月行道，儆惡懲奸。

《美少女戰士》自1991年起紅遍全球。（teenvogue）

由日本的漫畫家武內直子創作的魔法少女漫畫《美少女戰士》自1991年開始於月刊雜誌《NAKAYOSHI》（講談社發行）上連載。面世至今一直深受歡迎，其單行本就被翻譯成17國語言出版，動畫亦曾在40多個國家播放，是不少女生的童年回憶。

今年，《美少女戰士》的電子書首次正式公開發售，更被翻譯成10種語言，再一次引發美少女熱潮，不少商店緊隨熱潮，推出以《美少女戰士》為主題的商品系列。

日本及香港打工仔最愛的品牌Uniqlo，近年不時與不同品牌及藝術家聯乘合作，推出極具人氣及話題性的聯乘系列。

於較早前的七月，Uniqlo宣布與武內直子合作Uniqlo UT系列，以漫畫家的親筆插畫作為創作靈感，在深藍、白色、紫色、暈染的衣服上，分別印上不同樣式的美少女圖案或字句。八款T-shirt將在本月23日正式公開發售，相信必定能激發少女的購物慾。

細看Uniqlo聯乘美少女戰士設計：

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除了日本國民品牌Uniqlo外，I.T旗下品牌:CHOCOOLATE於上月27日，再一次推出美少女戰士聯乘系列。系列以90年代風格作為設計藍圖，遊走於夢幻甜美的原宿風及型格漫畫風之間。

比起Uniqlo UT系列，:CHOCOOLATE推出的聯乘系列有更多不同的款式及印花圖案，亦包涵了更多核心角色如小兔、露娜、亞提密斯、禮服幪面俠、天王遙、海王美智留等。除此之外，:CHOCOOLATE亦推出多件美少女戰士家庭用品如放濕器、雨傘、水樽，亦有少女最愛的星空圖案袋，包羅萬有。

:CHOCOOLATE亦推出了美少女聯乘系列。（:CHOCOOLATE）

點擊看:CHOCOOLATE聯乘：

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我要替月行道，儆惡懲奸！

除了衣服系列之外，《美少女戰士》作為一代人的童年回憶，對不少人而言，有著難以取代的地位。別以為《美少女戰士》是女士的專利，當年不少男孩子亦愛美少女，更指一眾美少女變身時好性感，令他們血脈沸騰。

來自韓國的Vaporwave音樂製作人Night Tempo，同樣愛美少女，而且是出了名的狂迷，經常以美少女戰士做唱片封套圖像。今個暑假，本地獨立廠牌Neoncity為他推出錄音卡帶專輯《Pure Baby Maker》，再一次揀選了《美少女戰士》人物作為封面。不過今次不再是月野兔，而是用燕尾服蒙面俠做封面，一款戴黑超，一款斯文樣，極具90年代的感覺。

Pure Baby Maker封套（FB@SADD SOUND‎）

Night Tempo過往封套一覽：

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本地小店storerooms則有《美少女戰士》珍貴的原畫。在科技仍未發達前，所有動畫均由畫師人手逐筆繪畫，留下極之珍貴的原畫Celluloid。在科技如此進步的時代，電腦差不多完全取代畫師，Celluloid亦買少見少。但電腦的繪圖豈能與原畫的質素相題並論？storerooms找到了一幅珍貴的《美少女戰士》原畫，畫內的主角是月野兔，她含淚望向畫下方，一臉愁緒，配上畫框裱起，令月野兔有如藝術品中的主角。

在這個多事的夏天，掛這幅哀愁的原畫在客廳，或許可以再次提醒黑夜中愛與正義的重要性。