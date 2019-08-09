【設計】台灣大學生期末作業《紅色眼鏡》　戴上後再也看不見自由

台中兩岸關係愈趨緊張，不少台灣人恐怕益發強大富有的中國，終有一天會把台灣文化吞噬殆盡。 台灣藝術學生盛以和將內心的恐懼轉化成創作靈感，為大家交出《紅色眼鏡》（Red Glasses）。

台灣藝術學生盛以和。（FB@Sheng Benjamin）

《紅色眼鏡》是台灣政治大學學生盛以和其中一堂課的期末作業。起先他想交出一份可以化解現時社會歧視性言論的作業：「原本是想用柔性、純真的調性，希望鄉民不要使用歧視性詞彙。」

不過在過程中，他發現念頭過於廣泛，難以發展成一件實體的作品，加上對台中關係愈發有感覺，於是兜了個大彎，把作品主題聚焦在「中國與台灣」上。

整件作品包含一副眼鏡及一本小書冊。眼鏡的外形就如一般的3D眼鏡，盛以和一開始也打算以一藍一紅作為眼鏡鏡片，可是因為玻璃紙的立體效果不是很好，而且他也不想激起黨派鬥爭，讓人以為他是在諷刺親中的國民黨（藍營）。

因此在反覆思索之後，他認為台灣依然有多個大大小小的政黨存在，但在中國卻是一黨專政，只能允許「紅色」存在，因此最後在作品中把藍色剔走，集中在紅色上，讓大家明暸單一的「紅色」才是他以及不少台灣人最拒絕的顏色。

《紅色眼鏡》（FB@Sheng Benjamin）

當大家戴上這副紅色眼鏡閱讀書冊，書冊本來的色彩全被紅色及黑色吞噬，部份圖案如小熊維尼、《氣球女孩》中紅色氣球（象徵愛與希望）、象徵同性戀平權的彩虹旗、象徵豬瘟的豬群全都消失無縱。

戴上眼鏡後，書冊會出現變化：

+ 13 + 12 + 11

我們現在還有選擇戴上或不戴上這個眼鏡的權利，但有些地方已經沒有辦法把它脫下來了。 盛以和

當不同的人看見這片單一的紅時，有人會感到可怕及憤怒，有人則認為這要比多彩的畫面來得好。盛以和以圖像取代語言與文字，為觀者保留了更大的詮釋空間。而各種不同的反應，反映出作品的意義因每個人的價值觀影響而各有不同。當持有不同立場的人戴上紅色眼鏡後，可藉此了解到對方的看見的世界，從而化解彼此的隔閡與衝突。

盛以和完成了這件具有創意的作品後，得到不少支持，他亦憑藉《紅色眼鏡》入選Spikes Academy，能夠與亞洲11國的其他13位同學一起接受國際大師指導。在頒獎台上，他說：「我們現在還有選擇戴上或不戴上這個眼鏡的權利，但有些地方已經沒有辦法把它脫下來了」。

消失的自由，才是大家最大的恐懼。

《紅色眼鏡》（FB@Sheng Benjamin）