【Friends】LEGO推《老友記》25周年紀念特別版　盒內暗藏驚喜

一齣好的電視劇委實難求。因此每當某神劇走到盡頭時，粉絲都會有種空虛失落，如同失戀一樣。 適逢今年是《Friends》誕生的25周年紀念，LEGO特別推出以《Friends》為原型的紀念版LEGO，讓一眾粉絲可以好好收藏。

特別版《Friends》LEGO（網上圖片）

神劇之一《Friends》自1994年播出以來，一直都是粉絲心目中無可取代的神劇。劇集於2004年結束，據悉當年單在美國就有5,110萬人一同觀看結局。

別以為1994年製作的影片就是老土，就連Netflix也花上一億美元收購《Friends》的播映權，可見《Friends》的魅力依然勢不可擋。

早前Netflix確認《Friends》將於下年初完全下架，令不少粉絲再一次陷入情緒低谷。最近LEGO宣布將於9月1日公開發售以《Friends》為原型的特別版LEGO，相信某程度可為粉絲填補空虛的心靈。

按圖回顧《Friends》經典時刻：

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劇中六位主角最愛坐在Central perk內那張長長的大沙發上聊天，分享各自的秘密、苦惱、快樂、矛盾，經常因此而遲到及忘了要上班，更曾為這張大沙發與他人打架，而Phoebe亦在Central perk內為大家帶來了著名的《Smelly Cat》。Central perk名乎其實是劇中主角長大的地方。

是次推出的特別版LEGO，選用了劇中最經典的Central perk作為場景，鉅細靡遺地把這家滿佈回憶的咖啡室以LEGO再一次展現在大家的眼前。

Central perk（網上圖片）

經典場景Central perk：

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而以《Friends》為原型的LEGO，當然囊括了劇中六位主角Ross Geller、Rachel Green、Chandler Bing、Monica Geller、Joey Tribbiani、Phoebe Buffay。豈料除此以外亦有意外驚喜——盒內更有劇中「大綠葉」Gunther。

劇中「大綠葉」Gunther（網上圖片）

Gunther自第一季起存在，直至最終季亦不時出現，是繼Janice之後最受觀眾喜歡的配角。殊不知當年劇組之所以會揀中James Michael Tyler，僅是因為他是云云申請者中，唯有一位懂得如何使用咖啡機的人，於是只好找他擔演咖啡室老闆。事實證明，誤打誤撞而下的決定亦可以有驚喜，成功為觀眾留下了不少美好與寶貴的回憶。

隨盒附有每位角色的標誌性用品：Ross的電子琴、Rachel的托盤及咖啡杯、Monica的鬆餅、Joey的pizza、Chandler的電腦、Phoebe的結他，以及Gunther掃帚。盒內共有1,070塊LEGO，相信大家要花不少心思完成，不過如此特別，相信這款LEGO於9月1日面世時即會被《Friends》的粉絲搶購一空。