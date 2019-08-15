台灣時裝設計師藝高人膽大打造盂蘭節時裝　揚言不怕招惹鬼魂？

農曆七月十四盂蘭節，鬼門關正式打開，傳統上這段時裝都會有着諸多習俗忌諱，既會燒街衣、又不能著紅色衫等等等等，總叫人「嚇餐飽」似的，然而對於禁忌這回事，有人避之則吉，有人卻會欣然面對，甚至樂此不疲地探索下去，昨日台灣就有一位時裝設計師，趁住七月又十四之際，以盂蘭節為主題，打造給人著的時裝……

用衣紙去造時裝，大家又有否膽量穿上身？（HWX Huang wei xiang）

唔知係俾人食還是俾路道上的「朋友仔」吃的薯片。（HWX Huang wei xiang）

保守衞道的人一聽見以盂蘭節為靈感去造衫，或許立即覺得大吉利事，要吐口水講過，但台灣品牌HWX Huang wei xiang的同名設計師Huang wei xiang，昨日就百無禁忌地從香燭衣紙和紙紮公仔身上獲取靈感，將衣紙結合立體剪裁的方式打造盂蘭節時裝，並找來有台灣渡邊直美之稱的加大碼時尚KOL黃小愛，親身演繹服飾。

或許有人會覺得這些衣服嘔心或者「唔老黎」，但時裝本來就是打破約定俗成，挑戰世人的道德底線的藝術。（HWX Huang wei xiang）

除了上半身的冥鏹元素外，這套「盂蘭Haute Couture」的下半部份更出奇不意地，將多款密封薯片包裝縫隙起來，建構成真實可供穿著的裙子，如此劃時代的概念，就好比2006年Maison Martin Margiela以大量汽水樽蓋製作成西裝背心一樣，是一種極具日常生活色彩的解構主義。而負責穿上這件搞怪衣服的黃小愛，在演繹過後亦興奮異常，揚言這件晚裝既「能充飢解渴」，又可以趁盂蘭節期間「今天就穿這套回家直接就可以拜了」，不但要和孤魂野鬼爭食，更要將自己打扮成紙紮公仔，在華人文化圈裡面，的確是瘋狂的概念，不過，打破約定俗成，挑戰世人的道德底線，從來就是時裝這門藝術的核心價值之所在。

2006年Maison Martin Margiela曾以大量汽水樽蓋製作成西裝背心。（1stDibs）

造工異常精細。（1stDibs）

Huang wei xiang過去的設計。（HWX Huang wei xiang）

說回這批盂蘭服飾的設計師Huang wei xiang，他是目前台灣稍有名氣的時裝新勢力，來自台中，風格以中性冶豔的浮誇怪旦見稱，推崇Drag Queen變裝皇后的打扮概念，設計亦與前輩Walter Van Beirendonck、B仔Bernhard Willhelm以至同輩英倫新晉品牌ART SCHOOL LONDON，有着異曲同工之妙，張牙舞爪的時裝背後，未必人人有膽量穿上，卻總會給予人會心一笑的娛樂和童真快感。

Walter Van Beirendonck的狂人服飾。（網上圖片）

ART SCHOOL LONDON是近年時裝界極矚目的新星。（VOGUE）

其實將食物時裝化歷史上向來皆有之，Lady Gaga就曾委託Franc Fernandez以真實可用的生牛肉製作服飾，就算不能食用，早幾年的Jeremy Scott亦不時以市場上常見的零食包裝為靈感，為自家品牌和Moschino打造出浮誇晚裝裙，只可以話利用食物為概念去設計的服飾並不少見，但利用完之後又能夠造得美觀的，卻是戔戔之數。