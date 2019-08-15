【Calvin Klein】Beth Ditto與名模同場較量　XXL也可以是性感

於你而言，甚麼是性感？ 美國時裝品牌Calvin Klein最近以「What does sexy look like?」為題，找來了不同膚色、不同身形的模特兒展示最新廣告，擴闊社會對性感的定義。

Calvin Klein最新廣告選用了大碼美國創作歌手Beth Ditto，演繹不一樣的性感。（Calvin Klein）

性感對大多數人而言等同於纖瘦、大胸、皮膚白晢、長腿。時裝界作為展示及販賣美及夢想的行業，有段時間大量起用過輕過瘦的白人模特兒，卻惹來「教壞小朋友」的猛烈抨擊，指時裝界為女孩子帶來難以衡量的心理壓力，為數不少的女子為了追求如模特兒般的「完美體態」，不惜捱餓減肥，更陷入情緒低谷。

為了打破這個病態的情況，愈來愈多大碼女生勇敢站出來，以身作則宣揚各種身型亦可勇敢及自信。為了回應猛烈抨擊及迎合新市場，許多品牌推出專為大碼女生而設的服裝系列，亦出現了不少專門為大碼女性而創立的品牌，如Tamara Malas、And Comfort、Simone Aviv等。另外，不少品牌宣布不再使用過輕及未成年的模特兒，甚至找上大碼女生擔任模特兒，對不同身型的女子表達敬意。

最近，美國時裝品牌Calvin Klein就找來了多位不同的模特兒，包括超模Naomi Campbell、Bella Hadid、澳洲演員Jacob Elordi，以及大碼美國創作歌手Beth Ditto合作，為大家展現不一樣的性感。

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早於2015年，Gossip樂隊的主音歌手Beth Ditto就與Jean Paul Gaultier合作推出加大碼T-shirt。另外，她亦曾為Marc Jacobs 2016春夏系列的時裝騷上粉墨登場。

今次Beth Ditto更勇敢地踏足內衣界，在Bardia Zeinali執導的廣告中，穿上黑色蕾絲胸圍，即使沒有Naomi Campbell及Bella Hadid的完美身材，表情同樣自信快樂。

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即使近年社會對大碼女生抱持更開放的態度，不過肉肉女在現實中依然不時需要面對他人的抨擊與嘲笑，大碼模特兒在時裝圈同樣活得不容易。

作為一名歌手及大碼女生，Beth Ditto無懼他人批評踏足時裝界，只想鼓勵與她一樣擁有肉肉身材的女生要更愛惜自己，享受時裝帶來的樂趣：「許多人對我說『你不應這樣做』、『這世界不屬於你』等，嘗試阻止我去做某件事，但我從不會理會這些話，那是我的身體，我的生活！」

（網上圖片）

不過以色列時裝學者兼作家Liroy Choufan就在去年發表了一篇名為《Why the Plus-Size Revolution Will Fail》的文章，指出問題的癥結並不在於時裝圈，問題出於每個人打從心底認同「瘦等於美」，而時裝圈只不過是映射出大家心底裡的想法罷了。關於這一點，大家認為大碼模特兒是在擴闊美的定義，抑或只是一個偽善的舉動呢？