山本耀司聯乘伊藤潤二今天開售　《漩渦》女角穿上Yohji Yamamoto

當山本耀司遇上伊藤潤二，倆人不但互相交流彼此的黑暗美學，而這股時尚力量，亦讓恐怖漫畫變得更溫和。

S'YTE × 伊藤潤二系列（IG@syte_yohjiyamamoto）

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最近，Yohji Yamamoto旗下品牌S'YTE，與日本恐怖漫畫家伊藤潤二展開合作，該品牌不但繼承了山本耀司一如以往的剪裁設計，亦同時專注於手工縫製與「Made in Japan」的高品質。「恐怖」是S'YTE圖案設計其中一個核心概念，較早前也曾與另一位漫畫大師楳圖一雄合作推出聯乘系列。

「S'YTE × 伊藤潤二」系列，已於今天（8月14日）在Yohji Yamamoto官方網店上獨家發售，備受讚譽的日本漫畫家伊藤潤二，他的恐怖漫畫總是殘忍、無情，不過卻非常引人注目。在該系列中，他利用以往代表作《漩渦》女主角五島桐絵（Kirie Goto）與黑谷薊（Azami Kurotani）為主，而該部漫畫都是圍繞在漩渦的異常現象之中，同時伊藤也讓這股黑暗力量散發在設計之中，極具動感的畫作，分別呈現在服裝與半透明手袋上，更讓兩位主角分別穿上了Yohji Yamamoto的服飾，形成一股美麗與幽靈般的時尚力量。

另外，其服裝更是由KUME SEN-I所製造，乃是日本老字號的T恤廠商，而該公司更有80多年歷史，採用手工編織，而技術亦相當出眾。

漫畫人物更穿上Yohji Yamamoto AW20的設計。（IG@syte_yohjiyamamoto）

伊藤潤二漫畫人物：Kirie Goto與Azami Kurotani都分別穿上了Yohji Yamamoto的設計。（IG@syte_yohjiyamamoto）

自從上年8月起，Yohji Yamamoto開展新平台，設立一站式網店「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」後，將山本耀司旗下多個品牌匯集在一起，更有7個品牌可供選購，包括Y's、LIMI feu、discord、YOHJI YAMAMOTO PRODUCE、YOHJI YAMAMOTO + NOIR、Y's BANG ON!、GroundY及S'Yte，同時S'Yte和Ground Y亦是首度在日本以外地區發售，該網上商店能夠在全球約130個國家提供服務。

S'YTE與不同藝術家合作，為日本時裝大師的黑暗美學，提供經濟實惠的選擇，是次更與伊藤潤二拍檔，把他天馬行空的恐怖美學結合時裝。

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