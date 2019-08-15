【NARS】又一場公關災難？最新唇膏廣告開色情玩笑被指太過火

相信最近不少香港人都會認同：文宣真的很重要。 許多時候詼諧與過火僅是一線之差，稍一不小心便會釀成一場公關災難。 數日前，美妝品牌NARS推出玩味極濃的After Hours唇膏廣告，激發網上一場有關廣告創作的辯論。

After Hours唇膏廣告（廣告截圖）

美妝市場向來競爭激烈，品牌往往要花盡心思才可讓讀者留意到最新產品。出名好用的NARS深明搵食艱難，早在二十年前就大玩性暗示，推出名為「Orgasm」（性高潮）的胭脂系列，成功打響名堂，成為品牌最廣為人知的產品之一。

正所謂橋唔怕舊，NARS嚐過成功的滋味之後，這些年來不時照板煮碗，以帶有色情意味的字詞為產品命名，如「Deep Throat」（深喉）及「G Spot」（G點）胭脂，每次都能成功吸引大眾注意。

今次NARS再玩玩新意思，數日前登場的新廣告中，以如雪糕般溶化的唇膏，介紹全新持久不脫色唇膏系列After Hour。

不少網民看完廣告後，認為唇膏溶化後的形狀與陽具非常相似，加上NARS的描述：「When the nudes keep you up all night.」，認為廣告無疑是在描繪男性看見裸體後勃起的情景，不單侮辱女性，亦有教壞年輕女性之嫌，因而發起罷買行動，要求NARS正視問題。不過亦有網民讚揚此廣告拍得出色，更大讚廣告內的暖肉桂色唇膏非常好看，聲言必會購買。

近年社會的性別意識大大提高，每當坊間出現帶有色情成份的廣告時，都會引發一場激烈的討論，就如今年5月香港區IKEA推出「豆腐雪糕」廣告時，便因廣告文宣：「只要你鍾意，隨時都可以嚟食我豆腐」惹來「侵犯女性」的猛烈抨擊，更有女權分子前往IKEA示威，要求IKEA收回廣告；但同一時間，亦有人認為文宣不過是個無傷大雅的玩笑，並批評女權分子矯枉過正。

（FB@IKEAhongkong）

一個人如何看待事物會被自身的價值觀、過往曾經歷的遭遇、家庭、社會等因素影響，NARS廣告有否越界，每個人自有不同的結論。唯一可以肯定的是，NARS這支廣告在短短三日內已獲得超過100萬人觀看，在各大社交媒體平台上亦有極多網民討論，在曝光率及話題性上確是超額完成。