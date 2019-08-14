【Supreme茶飲店】外國傳媒深圳實地採訪　搵笨飲品¥30有交易

雖然Supreme一再被來自中國、西班牙、意大利的不法商人利用，推出山寨版Supreme服飾和開設老翻專門店，都已經不再是甚麼新鮮事，但想來連品牌正宗創立人James Jebbia自己發夢也未曾想過，他一手一腳打造的品牌除了可以被老翻成衣服潮物外，原來就連台式飲品店，都可以在Supreme的勢力範圍之內，不錯！打正Supreme旗號的茶飲店，最近就於深圳開業南山區文心六路開業了。

由Highsnobiety編輯記者實地潛入深圳Supreme tea拍攝返來的照片。（Highsnobiety）

店內格局。（Highsnobiety）

這間名曰「Supreme tea」的東西，於今年7月才開業，卻於短短數星期內風靡全球，叫全世界時裝人哭笑不得。而德國潮流權威Highsnobiety日前更派出編輯記者，實地潛入深圳南山區文心六路，親自偷拍採訪這間茶飲店，只見店面大大個Supreme tea Box Logo懸掛頂端，外部裝潢十足十紐約Supreme專門店的外觀一樣，認真無賴至極。之後走進店內，店職員的衣服、紙杯或紙巾之上，均印有紅底白字的Supreme Logo，牆壁上也壓上了極大的品牌標記，完全符合好些內地同胞崇尚虛榮的國情。

按圖了解更多Supreme tea內部情況：

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飲品Menu。（Highsnobiety）

那麼店內賣的又是甚麼飲品呢？其實都是坊間茶飲店常見的飲品，有果茶、奶昔、咖啡和一樣叫「回轉衫」的東西，好飲與否就當真無從稽考，反而價錢卻算是公道宜人，平均售價均為20至30人民幣一杯，都算是史上最經濟的「Supreme」單品！

中指貓Supreme咕𠱸。（Highsnobiety）

潮爆名牌貓。（Highsnobiety）

而為了進一步迎合青年人的口味，Supreme tea也刻意注入其他潮流單品或元素於其中，例如從來未曾與Supreme Crossover過的RIPNDIP中指貓，就被內地商人改造成「Supreme × 中指貓」的咕𠱸擺放於店內；亦有一幅巨大壁畫，繪畫有一隻巨大貓人公仔圖案，特別之處圖案上印滿了一系列潮牌商標，除Supreme之外，亦有adidas、Y-3、Air Jordan、Bape、Levi's、DC和Michael Kors的標記在其中，不理會各品牌的風格、定位是否吻合，只求將一堆潮牌鋪滿上身就是了，實在貽笑大方。

連國民也憤怒了。（nssmagazine ）

面對如斯視知識產權為無物的不法行為，Supreme tea在國際間可謂受盡千夫所指，在Facebook、IG等社交平台就惹來激烈批評，但留意不滿Supreme tea所作所為者並非盡是西方外國人，就算是內地同胞也為此感到羞恥和痛心，一位同胞就以簡體字於ig留言，諷刺部份國人非但不重視知識產權，更以拜訪到這間盜版Supreme為榮，並以此為樂「打卡」去，作為熱愛時裝文化的一份子，看到這種歪風無法無天，實在令人心痛。

Supreme tea地址：深圳市南山區文心六路保利文化廣場A區二樓A2-26