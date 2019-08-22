【日本KOL】網紅承襲偶像Lady Gaga創意　搞笑與時尚不再是絕緣體

日前在東京某書店見到力推的一本新書，封面是一個混血男模在澀谷十字路口擺出有型甫士，書名是《直至進入棺材永遠的Runway》，還寫著已印到第5版共15萬本。 馬上上網查索作者名字「Kemio」(けみお)，他的IG已有86萬追隨者，更甚的是YouTube更有130萬訂閱者！到底他是何方神聖？

Kemio的偶像是Lady Gaga，兩人都有意大利血統。（IG@mmkemio）

生於1995年、 原名黑澤健太的Kemio 的爸爸是義大利和伊朗混血，媽媽是日本人，早年初當身高Youtuber時是186cm，如今已是193cm。高挑身形當時裝衣架絕無問題，混血的深邃五官亦也容易得觀眾緣，但看過他各個SNS社交媒體後，就不難明白他是其實並非一般KOL網紅，而是社交媒體時代的真正玩家。

為什麼香港的KOL尤其令人不以為然？起碼三個原因，一無吸引力、二無故事、三太過商業化，換言之就是難言有影響力。Kemio厲害之處是，在YouTube、Twiter和Instagram展現出他不同的長處，充份利用不同平台和當下的語言來與粉絲對話，受眾多得來又不能說是大路（mass）。

Kemio厲害之處是充份利用不同平台和當下的語言來與粉絲對話（網上圖片）

我首先在看在Instagram上的Kemio，以為只是典型的cool kid類網紅，略為偏鋒和街頭化的時裝風格，算是順眼。原來他已經獲得Dior Men兩度邀請到巴黎看show，卻不覺得有太多明顯的贊助貼文。穿上性感新人王Ludovic de Saint Sernin男裝tube top拍照更是令人刮目相看——幾乎肯定LDSS沒錢贊助，甚至借衫都未必，似是他自己的品味。但至少，我沒有見到一個「誰付錢，我就穿誰家的服飾」的那種毫無風格的網紅。

法國性感新人王的Ludovic de Saint Sernin 的男裝tube top不是人人能夠駕馭，中性得來不令人反感，Kemio算穿得幾好。（IG@mmkemio）

再來看他的YouTube，令我更好奇拍甚麼能夠如此吸引。一看才知道原來影片中的他是個說話方式bitchy得來搞笑、表情超級drama queen（其實沒有字幕我不懂他說什麼）的典型gay boy，難怪大量中學女生熱捧他的媒體和書籍——又八婆又抵死，但樣子是英俊的，卻一樣會跟你談日常生活美容美甲時尚減肥（去年他減了7kg，馬上得到更多高級品牌的欣賞），而且你不會妒嫉他，難怪影片點閱率總共1億3千萬次以上。

至於Twitter，日本人不太用Facebook，所以Twiter就是他們最日常用的自我表達，Kemio作更多資訊的發布。但原來他起家的平台並非以上三個，而是高中時代以Vine的6秒影片嶄露頭角。其實6秒能夠拍的，就是「超搞笑勁無聊」的內容，例如「因為太冷買了可愛耳罩卻尺寸不合」於是怪叫一聲，但這就是千禧世代的大眾口味吧？

《直至進入棺材永遠的Runway》書名改得非常時尚，封面照片拍得更時尚，這就是日本人連influencer都包裝得很有料的證據。（Amazon JP）

然而，說到底Kemio除了外表，還是有一點故事、歷練才能寫出書本來吧？原來他的父母在他2歲時就已經因為意外雙亡，由祖父母養大。從小立志當日式偶像，小學時代就不斷希望從雜誌得知入行方法，但直到高中畢業都沒有得到藝能事務所賞識，最後進了跳舞學校，再到美國羅省升學時，才在YouTube上爆紅。多才多藝的他除了模彷偶像Lady Gaga跳舞外，更已經出過兩首單曲，第二首名為《無論走多遠，澀谷都是日本的東京》，甚至客串了NHK早晨劇集。

點擊看Keimo出席活動的情況：

坦白說，他的時尚、拍片、音樂品味乃至談吐姿勢都不是我杯茶，但我真心佩服他作為一個「自媒體」，示範了如何同時駕馭將不同形式和不同層次的內容——那些教人分名牌真假的Youtuber有陣cheap味道令品牌卻步，而Kemio潮味夠濃，卻同時可以放下身段搞笑。我就試過訪問某本地潮人被拒拍攝他談話，因為他生怕會破壞IG上cool到裂的形象。