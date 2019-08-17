重塑Maison Margiela　藝術家Benjamin Shine再次以紡紗製成人像

藝街無分界限，不同媒介製成的成品也能是藝術品。而時裝最常用到的材質是紡織品或皮革，因為柔軟透氣的特質才能方便穿著於人體上。因此對紡織品瞭若指掌的藝術家也會自然闖進時裝界中，以薄紗作畫的英國藝街家Benjamin Shine便先後受了Maison Margiela及Givenchy的合作邀請，其作品更被MET藝術館購買作收藏之用，成功在時裝歷史中留下記號。
Benjamin Shine受盡時裝界別的人士喜愛。（網上圖片）
Benjamin Shine對布料的認識並非一朝一夕，而是受他曾任職裁縫師的曾祖父所影響，從此家族一直從事製衣業，耳濡目染之下對布料生產興趣，從而開始不斷鑽研布料的特性及可行性。他喜歡創作，亦發現輕薄紗布（Tulle）材質的可塑性很高，能做出仔細優美的線條，便開始使用布料代替顏料創作人像畫，並用上熨斗的熱力將幼細的紗布定型而被稱為Tulle Artist。
Benjamin早期的作品以一整塊巨型的薄紗完成寫實主義（Realism）的肖像畫作，多位名人如Andy Warhol、Elizabeth Rosemond Taylor、Princess Diana等均成為了他的創作靈感。在2013年Benjamin與Givenchy的合作同樣用了手法，以幼薄紗把具宗教意味的肖像結合在風格休閒的T恤和Hoodie上，但基於作品只能靠人手製作，所以當時是以限量定製的方式出售。
Princess Diana成為了Benjamin的創作靈感。（Benjamin Shine）
2013年Givenchy聯乘Benjamin Shine的系列。（網上圖片）
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期後，Benjamin Shine的作品持續以肖像畫作創作靈感，但轉向強調人臉的輪廓和剩餘布料的線條控制，此手法更能突顯紗布的輕薄特性，延伸的懸垂線條亦以人臉的情感互相呼應，情感比以往細膩亦更添美感。這一系列作品的陰柔美亦吸引了風格前衛的Maison Margiela掌舵人John Galliano，兩人的風格不一樣，卻一拍即合，John曾主動邀請了Benjamin參觀品牌的工作室，又相討合作的內容。其實John Galliano在心目中早已有了構思，先把作品放在白色大衣上、再將薄紗製作出像煙霧般纏繞的效果，縱然是何等異想天開的要求，Benjamin也一一按照要求製成，經過無數次建構和布料測試及300小時熨燙和縫補，這件寫下歷史一頁的大衣終在Maison Margiela Artisanal SS 2017高級訂製時裝騷誕生。
Benjamin Shine與商場Bergdorf Goodman合作的櫥窗作品。（Benjamin Shine）
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Maison Margiela Artisanal SS 2017高級訂製服。（Vogue）
形容這件大衣是時裝歷史的一部份絕無誇大之嫌，它不但是Benjamin的創作生涯中最重要的作品，同時亦是John Galliano任職Maison Margiela創意總監時期的標誌性印記。擅長後現代浪漫主義的John Galliano用了他個人方式詮釋Margiela的品牌基因，以他的對圖案和色彩的出眾處理手法帶到實驗性風格的Maison Margiela中。該作品的白色大衣有如解構大師Martin Margiela實驗袍精神；肖像圖案代表了鬼才John Galliano的出眾技巧，充分展示了兩位設計師為品牌植下的哲學思維，讓品牌不斷茁壯成長。因此這件轟動一時的作品亦被大都會藝術博物館（The Met）購買作收藏之用，確實了它的歷史價值。
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This week I’m celebrating the wonderful news of the recent purchase of this piece by the MET! This collaboration with the incredible John Galliano for @maisonmargiela remains one of my most favorite projects to date. Over 4 months, the piece developed as concepts of self, truth, filters and identity were considered through various formations of ‘the face’. Here the inside, becomes the outside as the inner tulle lining escapes from the back seam to engulf the body. The piece took over 300 hours to hand sew, remaining separate from the coat in order to float independently over it. @metcostumeinstitute #BenjaminShine @JGalliano #MaisonMargiela #Tulle #Trenchcoat #ParisCouture #fashion Photo & film: Maison Margiela Make-up by @patmcgrathreal Hair by @EugeneSouleiman Styling by @lexyroche Model @sarah__abney
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而Benjamin Shine近期轉向嘗試使用質感較硬的鐵絲網作藝術雕塑，雖鐵絲網眼看與薄紗有相似的效果，但在製作過程上堅硬的鐵絲網明顯比柔軟的薄紗更有挑戰性。因此Benjamin專門要求網格製造商為他訂制一款外表如薄紗精緻，但有相當堅硬度的鐵絲網來製成他的最新雕塑作品《Quietude》，並在亞利桑那州的麗思卡爾頓度假村展示。作品擺於戶外，隨著天色的改變薄紗透光的程度會變化不一，呈現不同的陰影和顏色，與天空互相輝映融為一體。
《Quietude》在亞利桑那州的麗思卡爾頓度假村展示。（Benjamin Shine）