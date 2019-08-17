重塑Maison Margiela　藝術家Benjamin Shine再次以紡紗製成人像

藝街無分界限，不同媒介製成的成品也能是藝術品。而時裝最常用到的材質是紡織品或皮革，因為柔軟透氣的特質才能方便穿著於人體上。因此對紡織品瞭若指掌的藝術家也會自然闖進時裝界中，以薄紗作畫的英國藝街家Benjamin Shine便先後受了Maison Margiela及Givenchy的合作邀請，其作品更被MET藝術館購買作收藏之用，成功在時裝歷史中留下記號。

Benjamin Shine受盡時裝界別的人士喜愛。（網上圖片）

Benjamin Shine對布料的認識並非一朝一夕，而是受他曾任職裁縫師的曾祖父所影響，從此家族一直從事製衣業，耳濡目染之下對布料生產興趣，從而開始不斷鑽研布料的特性及可行性。他喜歡創作，亦發現輕薄紗布（Tulle）材質的可塑性很高，能做出仔細優美的線條，便開始使用布料代替顏料創作人像畫，並用上熨斗的熱力將幼細的紗布定型而被稱為Tulle Artist。

Benjamin早期的作品以一整塊巨型的薄紗完成寫實主義（Realism）的肖像畫作，多位名人如Andy Warhol、Elizabeth Rosemond Taylor、Princess Diana等均成為了他的創作靈感。在2013年Benjamin與Givenchy的合作同樣用了手法，以幼薄紗把具宗教意味的肖像結合在風格休閒的T恤和Hoodie上，但基於作品只能靠人手製作，所以當時是以限量定製的方式出售。

Princess Diana成為了Benjamin的創作靈感。（Benjamin Shine）

2013年Givenchy聯乘Benjamin Shine的系列。（網上圖片）

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期後，Benjamin Shine的作品持續以肖像畫作創作靈感，但轉向強調人臉的輪廓和剩餘布料的線條控制，此手法更能突顯紗布的輕薄特性，延伸的懸垂線條亦以人臉的情感互相呼應，情感比以往細膩亦更添美感。這一系列作品的陰柔美亦吸引了風格前衛的Maison Margiela掌舵人John Galliano，兩人的風格不一樣，卻一拍即合，John曾主動邀請了Benjamin參觀品牌的工作室，又相討合作的內容。其實John Galliano在心目中早已有了構思，先把作品放在白色大衣上、再將薄紗製作出像煙霧般纏繞的效果，縱然是何等異想天開的要求，Benjamin也一一按照要求製成，經過無數次建構和布料測試及300小時熨燙和縫補，這件寫下歷史一頁的大衣終在Maison Margiela Artisanal SS 2017高級訂製時裝騷誕生。

Benjamin Shine與商場Bergdorf Goodman合作的櫥窗作品。（Benjamin Shine）

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Maison Margiela Artisanal SS 2017高級訂製服。（Vogue）

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形容這件大衣是時裝歷史的一部份絕無誇大之嫌，它不但是Benjamin的創作生涯中最重要的作品，同時亦是John Galliano任職Maison Margiela創意總監時期的標誌性印記。擅長後現代浪漫主義的John Galliano用了他個人方式詮釋Margiela的品牌基因，以他的對圖案和色彩的出眾處理手法帶到實驗性風格的Maison Margiela中。該作品的白色大衣有如解構大師Martin Margiela實驗袍精神；肖像圖案代表了鬼才John Galliano的出眾技巧，充分展示了兩位設計師為品牌植下的哲學思維，讓品牌不斷茁壯成長。因此這件轟動一時的作品亦被大都會藝術博物館（The Met）購買作收藏之用，確實了它的歷史價值。

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而Benjamin Shine近期轉向嘗試使用質感較硬的鐵絲網作藝術雕塑，雖鐵絲網眼看與薄紗有相似的效果，但在製作過程上堅硬的鐵絲網明顯比柔軟的薄紗更有挑戰性。因此Benjamin專門要求網格製造商為他訂制一款外表如薄紗精緻，但有相當堅硬度的鐵絲網來製成他的最新雕塑作品《Quietude》，並在亞利桑那州的麗思卡爾頓度假村展示。作品擺於戶外，隨著天色的改變薄紗透光的程度會變化不一，呈現不同的陰影和顏色，與天空互相輝映融為一體。