【Stranger Things】粉絲改造住所　《怪奇物語》屋子登錄Airbnb

《怪奇物語3》（Stranger Things 3）不知不覺上架超過一個月時間。雖然其後Netflix推出了《紙房子》第三季，但亦難以彌補看完《怪奇物語3》後的那份空虛感。 最近，一對美國夫妻把小屋改裝成《怪奇物語》的場景，讓粉絲在第四季上架前可以入住，藉此望梅止渴，解一解劇癮。

《怪奇物語3》極依然大受歡迎。（劇集劇照）

許多神劇都出現愈做愈爛的情況。不過上月《怪奇物語》第三季上架後，短短四日已有多達4,070 萬個帳戶觀看內容，打破了Netflix線上觀看人數紀錄。美國華爾街數據研究公司Cowen&Co.更指有13％的前會員因《怪奇物語3》再次訂閱Netflix，可見這套大量還原80年代美國的流行文化的神劇走勢依然凌厲，人氣爆燈。

上月第三季上架期間，不少品牌如Nike、Levi's、H&M、西班牙大眾服裝品牌Pull and Bear看準劇集人氣，與Netflix合作推出聯乘服裝系列，結果大受歡迎，全數被搶購一空。

一覽各個聯乘系列：

+ 21 + 20 + 19

每個人表現愛的方式都不一樣，有人選擇買衫，一對來自美國密蘇里州聖路易斯市的夫婦則把自己家中的地下室改造成劇中場景。

某天，妻子Ann Hubbard在追看《怪奇物語》時，發現自己擁有一張與道具一模一樣的床單。這個小巧合激發起她一個瘋狂的念頭，在丈夫的幫助下，他們把家中的地下室完美改造，重現了劇中主角Wills家中場景。

沿著石梯走入地下室，大家馬上可以看到Wills的媽媽Joyce Byers於第一季中為尋找失蹤兒子而寫下的燈飾字母牆，字母牆下放有一張與劇中場景如出一轍的梳化，梳化對面擺有一部老舊的大電視及50多套經典恐怖片VHS錄影帶。另外房內亦擺滿許多充滿80年代風格的家品及裝飾，讓住客宛如來到了《怪奇物語》的拍攝現場，與主角一同經歷著怪奇物語。

大家覺得屋子與《怪奇物語》的場景似嗎？（網上圖片）

對比屋子與《怪奇物語》場景，大家又覺得似嗎？

+ 9 + 8 + 7

屋子登錄Airbnb後，至今已有不少粉絲慕名而至，並且紛紛大讚屋子位置方便，屋主非常友善親切，屋內還有一隻大狗狗陪伴左右，是一個難忘的經驗。屋子每日租金約為$1,500港元，以一個地下室而言，算是價值不斐。不過相信對於粉絲來說，屋子的價值並不在於華美與否，而是一份想像與回憶。