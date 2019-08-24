【帆布袋】韓國人氣品牌MARHEN.J　四正實用攻陷韓星秀英、利特

造型輕巧又實用的帆布袋，不論在什麼季節、配上什麼風格的穿搭，總能成為熱門的配件之一，如果最近有在考慮入手帆布袋的搭黨們，不妨考慮一下韓國人氣小眾品牌MARHEN.J的帆布袋吧！不僅容量和內袋設計實用，充滿質感的率性設計也很讓人心動呀！

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MARHEN.J的帆布袋最大的特危色就是四四方方的袋型，因為使用厚磅數的帆布，所以硬挺的包型看起來相當有質感，背帶的設計除了手提也能肩背，包包內部也因為格層多、容量大，大小物件都能輕鬆收納，作為通勤袋相當綽綽有餘，而且帆布袋的表層是防撥水材質，不用擔心下雨天會濕透弄髒，這樣一路盤點下來，MARHEN.J的帆布袋CP值真的非常高呢！

除了實用性外，MARHEN.J帆布袋本身的設計也非常有辨識度，簡約的袋型配上標有logo、橫跨袋身的飾帶，休閒感中又能讓人眼睛為之一亮，此外，MARHEN.J也另外推出許多能裝飾包包的可愛徽章、毛球吊飾配件，以及多款編織、鍊條背帶，即便是素色的帆布袋也能裝飾得有型、不容易撞包！

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除了帆布袋外，MARHEN.J也有皮革袋款，價格從2000至10000元台幣不等，是小資女也能負擔得起的質感品牌，而且不用飛韓國、找代購，在官方直營的蝦皮賣場上就能購入了！這款人氣與CP值兼具的帆布袋在Instagram上也時常能見到它的身影，就連李聖經、少女時代秀英、Super Junior利特和Red Velvet的Yeri都在用呢！

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結語：

看完MARHEN.J的帆布袋介紹搭編內心已燃起熊熊大火！相較於實用性，搭編第一眼就被它的外型給吸引，丸尤其它的電繡徽章真的非常精緻可愛，可以自己組合搭配這點正中搭編紅心，而且蝦皮上就能買到，還有不入手的理由嗎？

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原文：又有理由買帆布包了！韓國品牌 MARHEN.J 超高質感、造型俏皮不易撞包，而且台灣也買得到！

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