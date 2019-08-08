【日系男生】City Boy三大穿搭法則　UNIQLO實戰層次感與Oversize

相信大家或多或少都有見過這種日本街頭穿搭風格的照片。從穿搭來看你很難稱呼為某某種風格，事實上它融合了街頭，軍事，英倫，休閒，工裝等各種風格，在日本一般叫「City Boy」，翻譯成中文就是……UM……城市招搖男？這個詞最早來源於日本時尚雜誌「大力水手」，它給自己的定位是「城市男孩雜誌」，在主編木下孝浩接手後成為了一本全方位的男性生活方式指南，帶領Popeye在從泥潭里走出，成為了日本最受歡迎的男性雜誌。

對於什麼是城市男孩，主編木下孝浩是這麼定義的：「不論外表，而是紳士禮貌又有上進心的男生。」﹑「冬天喜歡滑雪，夏天喜歡網球，熱愛運動與生活，同時受女性歡迎的年輕男性，才可以被稱為CityBoy」。（Facebook@Popeye）

對於什麼是城市男孩，主編木下孝浩是這麼定義的：「不論外表，而是紳士禮貌又有上進心的男生。」﹑「冬天喜歡滑雪，夏天喜歡網球，熱愛運動與生活，同時受女性歡迎的年輕男性，才可以被稱為CityBoy」。不好意思打擾了......我冬天喜歡火鍋，夏天喜歡炸雞，就不能做City Boy了嗎？今天我們先不聊City Boy精神內核的東西，先來關注膚淺的穿著層面的City Boy。在我看來，City Boy的穿搭，核心用三個詞來形容就是有層次，有細節，不刻意。

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有層次

富有層次感的疊穿絕對是City Boy最核心的要素之一。當然，疊穿不是什麼衣服都亂七八糟的著上身。真正的疊穿，是既保留了我們想要的層次感，同時又不做作。「日式疊穿」通常選擇比較深的顏色作為內搭：深灰+藏青，灰+深藍之類的，沉穩日系的感覺。

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有細節

最讓我本人覺得印象深刻的，當屬City Boy日系搭配裏對於細節的把控。 可以是來自外部配飾的點睛之筆，比如包包手袋帽子手錶，也可以來自服裝本身的剪裁與設計，比如領口的羅紋，袖口的配飾等等。

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不刻意

City Boy注意不經意感，只有這樣才能營造出Casual的感覺。無論是亮色的運用，還是一些搭配上的小心機，都不能給人一種刻意而為之的感覺。

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說了那麼多，到底應該怎麼穿才能快速穿出City Boy的感覺？ 下面我再教你三個實用的小技巧，讓你快速搭出「入門版城市招搖男」的樣子。

技巧一：通過配飾增加層次感

層次感永遠是讓你穿搭區別於別人的第一大利器，這個觀點我在之後的系列裏會反覆不停地講。什麼街頭元素，超大，這些都不是必需的。層次感是必須的。

但是在夏天，我們沒法像秋冬季一樣做很多疊穿，還有哪些增加層次感的方式呢？

如果你不怕熱，那麼恭喜你，你的選擇非常多，不論是工裝馬甲，短袖襯衫還是打底高領T，都是能提供層次感的單品。

但相信大多數的人都沒法忍受在30度的天氣還要套兩件衣服，這時候就得靠配飾了。

點擊下圖查看加強層次感的五種配飾▼▼

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技巧二：全身搭配上選擇1-2個亮色系

如果你注意觀察平時地鐵上或者是街上的穿著，大部分男生都是單色搭配，或者近似色搭配，最常見的就是五彩斑斕的黑。

但事實上夏天的穿搭，色彩其實是非常重要的。前幾年City Boy其實並沒有色彩上的講究，整體還都是比較日式風格的黑白灰及低飽和度色彩為主。但是兩年來，Popeye中的City Boy也與時俱進，開始明顯增加亮色系的搭配，通過1-2件亮色系的單品，和其他深色做一個撞色搭配。

技巧三：適當的Oversize

適當的Oversize也會讓你穿出City Boy的感覺。當然，這裏只推薦上身寬鬆+下身寬鬆的搭配，千萬不要上緊下松，除非你對自己的身材有滿足自信。

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好了知識點講完了，歡迎大家實戰操作！

編輯部有話說： 寫這篇文章之前，煎餅同學很自豪地跟我們說最近他get到了最適合自己的style，並且開始身著一些令人匪夷所思的搭配出現在辦公室，自信滿滿的樣子彷彿第一個走出高考考場。他懷著極大的喜悅寫完此文，並且要求我陪他去實體店搭幾套作為案例講解。為了維持我們脆弱又敏感的友誼，我同意了。

▼▼下面請看煎餅的Uniqlo實戰▼▼

第一套：招搖黃衛衣+海軍條紋內搭+藏藍休閒褲

大面積明黃搭配頗具心機的藍條紋內搭，凸顯出模特出位的外表下有一顆深沉的心。 City Boy的層次感+亮色+Oversize都有了。

煎餅：怎麼樣，招搖嗎？ 我：哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈我看你是個包子，你這不是Oversize，是Overweight（日本設計小站提供）

第二套：深藍/橄欖綠條紋衫搭+工裝短褲

此套搭配中重點是運動系白襪+斜揹包+帽子。

煎餅：「是不是city boy本boy」

我：「中山公園遛鳥大爺，襪子注入靈魂 （說真的，擋住臉了勉強能看，真人的效果真的是非常衝擊，你們不知道我在現場笑到不成人樣）。」

煎餅抱怨是衣服材質顯胖，我再一次出於友誼，心平氣和地安慰了他：Uniqlo很挑人的。（日本設計小站提供）

Uniqlo衣服不行，還不如我自己的衣服，我今天這套深綠色tee+深卡其褲子顏色搭配就非常和諧，雖然沒有city boy的亮色元素，但漁夫帽是全身的點睛之筆。來給我拍一張。 實戰員 煎餅

於是我再一次在地鐵站笑成傻子。（日本設計小站提供）

看完照片的煎餅同學，受傷了，默默補充了以下兩句： 1、City Boy是真心好看也是真心沒那麼好穿； 2、一切穿搭都是建立在身材和顏值的基礎之上的。

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】