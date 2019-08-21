屬於日系時裝的驚安之殿堂　Delstore歷代人氣品牌全面進駐藝穗會

較之東京，香港的獨立時裝店雖然不算多，但出於污泥而不染的時裝清泉，喜幸還是有，來自灣仔的Delstore正正是一大代表，店內從不見那些嘩眾取寵卻當時得令的人氣品牌，卻盡是收藏着一系列低調品牌，這些服飾設計並不街知巷聞，很多時更名不經傳，然而物料的優厚、造工的細緻，乃至設計師、職人們的匠心獨運，都有着自成一格的精妙處……所以冒昧講句，不懂欣賞這些服飾的精妙處，未必是它們有何不足，只不過是閣下對於服飾的研究和鑑賞力「道行」未夠而已。

Delstore是一間位處灣仔的隱世時裝精品店。（Delstore）

原店收藏大量服飾精品，不過並不便宜。（Timeout）

或者正是有麝自然香，所以Delstore歷年來所引進的芸芸品牌，例如Porter Classic、Arts & Science、YAECA、COMOLI、Sunsea、KAPITAL等品牌，從來都是物以罕為貴來取勝，單品每季產量並不多，定價亦不會便宜，更重要是甚少減價，較之人家ssense、MATCHESFASHION每三數個月就進行一次低至2、3折的大減價，Delstore的減價時段每每相對遲緩，而且折扣幅度並不算大，許多時都是「7折起，5折止」，委實「到喉唔到肺」。

座落中環藝穗會的BOOM SALE活動。（張榮熹攝）

活動內大量服飾精品牌子均以低於5折開售。（張榮熹攝）

不過要以低於5折價錢購物到上述好些優質作品，其實並非遙不可及，只要看準時機，千來蚊價錢，就能夠買到一件原價接近一萬大元Nigel Cabourn或DIGAWEL大褸。說的是一年一度的BOOM SALE，它是一個由數大時裝單位聯合促成的限定減價活動，清貨大減價的單品，除Delstore引進的一系列品牌外，尚有Samsonite、Cheap Monday和FjallravenKanken的自家出品，全部均以「5折起，2折止」的驚人折率開售，堪稱可一不可再。

BOOM SALE活動詳情。（張榮熹攝）

大量鞋款以低至5折或更多出售。（張榮熹攝）

Rebuild in Needles United States Army改裝軍褲，原價高達$3,300港元，現在3折。（張榮熹攝）

就以《一物》編輯部昨日的實地採訪所見，這個為期6天，座落於中環藝穗會的BOOM SALE活動，的確隱藏着大量珍品，一系列由Delstore於香港「湊大」的日牌，如Engineered Garments、Nanamica和Hender Scheme的減價品都是既多且眾，經典的Rebuild in Needles United States Army改裝軍褲，原價高達$3,300港元，現在一下子3折$1,100元出售；DIGAWEL多功能夾克，以多重大小不一的細節口袋和輕巧透氣物料著稱，原價$6,200，BOOM SALE活動內同樣將售價下調至3折，經濟實惠。反而Hender Scheme的鞋作單品就折扣率最少，平均只有5折，減價幅度與一般外國網店每逢Sales Period進行的時候無疑。

按圖了解更多減價單品：

另外，縱然許多人總愛對號入座，先入為主的認為Delstore是一間主打日本服裝的日系時裝店，但其實他們買手團隊所挑選的品牌，可謂來自五湖四海，世界各地，除人所共知的英國復刻巨頭Nigel Cabourn，亦有來自意大利的Avant-garde神級鞋履單位GUIDI，深具阿美利堅風情的美國代表MONITALY，以至是澳洲前衞新晉品牌，目前仍然是名不經傳的MAN-TLE也好，在BOOM SALE內都能夠以吸引之價錢，購物到它們各款經典作品，可見今個星期的藝穗會，絕對有讓時裝愛好者一逛的理由。