最多人搜尋可回收品牌　首位不是Stella McCartney、Patagonia…

講起環保時尚，大家或許會理所當然地聯想起近年致力推動可持續發展時裝的Stella McCartney。 不過，根據搜索引擎優化數據的公司SEMrush搜集得來的數據顯示，網上最多人搜尋的「可回收」（Recycling）時裝品牌，竟是大型fast fashion品牌：H&M。 現實是否就如連登仔所講：口裡說不，身體卻很誠實？

網上最多人搜尋的「可回收」時裝品牌，竟然是H&M。（GettyImages）

在現今這個大數據時代，每個會上網的人的所思所想都被一一紀錄在案，無所遁形。最近，數據公司SEMrush公布過去一年的收集得來數據，並指出搜尋「可回收時裝」的人數自一月起直線上升，顯示消費者的環保意識隨著氣候轉變而有所提升。

弔詭的是，數據顯示最多用家搜尋的可回收時裝品牌竟是fast fashion品牌H&M。

過去H&M被指是促成浪費、環境污染、血汗工廠的元兇之一。為了增加消費者對品牌的好感度，H&M於本年四月宣布會公開商品的產地、供應商名稱、地址、工廠工人數量等資料，使整個生產過程可擁有更高的透明度。另外，為了減少消費者對大自然的消耗，品牌不但推出以再生物料製作的Conscious Exclusive環保系列，亦會在未來嘗試銷售二手及古著衣服，務求挽回聲譽，藉以吸引更多消費者。

有藝術家透過塗鴉控訴H&M。（GettyImages）

H&M於四月推出多個環保政策。（GettyImages）

不少評論認為H&M所作的行動不過是一些小恩小惠，並不能有效扭轉fast fashion對環境所產生的壞影響。然而，大數據卻道出事實：fast fashion對大部份消費者而言依然吸引，而且坊間有非常多人留意H&M訂立的環保政策。

或許要讓會在快時裝品牌消費的消費者徹底改變消費模式，本就不是一件容易的事。可持續發展的時裝產業該如何走下去？作為消費者，如何可以更有效地改變社會？在氣候問題愈加嚴峻的當下，著實值得我們反思。