UNIQLO免費雜誌交由《POPEYE》前老總主理　City Boy精神重現眼前

自從上年《POPEYE》前總編輯木下孝浩過檔UNIQLO後，加入品牌的行銷及推廣部門，擔任創意總監一職，當時消息震驚了不少業界人士。 一年過去了，UNIQLO竟然推出免費雜誌，讓木下孝浩能重操舊業。

《POPEYE》前老總木下孝浩（網上圖片）

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UNIQLO於今天（8月23日）推出免費雜誌《LifeWear》（網上圖片）

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木下孝浩新職責，主要是管理UNIQLO整體創意傳播，包括品牌營銷、產品設計，甚至監督從品牌至實體店各個方面，而社長柳井也透露過，盼望木下先生以往在《POPEYE》的工作經驗，能夠為品牌帶來嶄新的氣象。

UNIQLO於今天（8月23日）推出免費雜誌《LifeWear》，並在該品牌商店與蔦屋書店派發，而電子書Kindle平台也供免費閱讀。該品牌向來傳遞「Life Wear」理念，設計出為所有人生活更加美好的服裝，同時追求簡約、高品質與美學的重點。生活化的品牌定位，亦同時在雜誌中揭開序幕，從中探討「Life Wear」概念，並計劃每年於春夏與秋冬出版兩期刊物。

作為《LifeWear》首期季刊，雖然免費卻絕不馬虎，內容亦非常精彩，由主題設定到排版設計，都令人想起全盛時期的《POPEYE》。即使是品牌刊物，引入品牌概念，並且重點關注產品在所難免，但經木下孝浩處理下並不hard sell，帶來生活化的展現方式以及城市指南相關的故事，例如今期記錄了洛杉磯居民的穿衣風格、採訪UNIQLO全球品牌大使網球員費達拿（Roger Federer）、搶先預覽2019年JW Anderson秋冬系列、詳細介紹羊毛外套歷史、街頭藝術家Keith Haring X UT經典聯乘回顧，還有透視藝術家Lisa Larson生活、以及胡志明市City Guide等內容。

事實上，任何大公司或組織，本身已屬為一個媒體。他們需要找人管理社交媒體賬戶及維護品牌形象，同時透過連貫品牌來有效地向消費者傳達信息，所以今次UNIQLO轉用雜誌模式，讓消費者輕鬆地一覽品牌資訊，再加上木下孝浩當年曾經成功為《POPEYE》創下佳績，成為該雜誌的靈魂人物，這位大人物在《POPEYE》時，已不希望將雜誌走向電子化，或許你會說他不懂得與時俱進，最後更放棄了《POPEYE》走向UNIQLO。今次他為品牌監督《LifeWear》的編輯方向，透過服飾打造UNIQLO的「City Boy Style」，重操舊業實在使人興奮。

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