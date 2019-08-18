眼花繚亂的錯覺藝術　奧地利藝術家將公共空間改造成迷幻天堂

眼花繚亂的錯覺藝術，總讓人從視覺上感到迷幻。 就如奧地利藝術家Peter Kogler的作品，擅長黑白線條美學，將空間營造成迷宮般。

2019年《Connected with ...》（Peter Kogler）

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Peter Kogler從事藝術生涯30多年，目前位於維也納工作及生活。他以極具迷幻效果的藝術裝置而聞名，並擅長運用油漆與錯綜複雜的線條，來改變不同的普通房間與空間，就算持有多年經驗，但他在考慮設計與深度方面，亦不斷地改進，這也是他獲取成功的原因之一。

Peter亦喜歡將空間改造成虛擬迷宮，當觀眾踏入各個藝術裝置，其作品都為他們創造出一種錯覺效果，雖則大多數藝術作品主要是2D，更邀請參與者與周圍環境作互動，讓他們以不同的方式觀看環境。而這位藝術家一向喜歡採用白色為背景，線條方面則用上粗體，也使用幾何元素。他盼望利用顏色與線條感，將作品形成鮮明對比，進而產生戲劇性的錯覺，確保觀眾迷失於藝術裝置之中。

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奧地利藝術家Peter Kogler的作品（Peter Kogler）

他的藝術作品主要探索錯覺與重複等概念，不但改變了顧眾對建築的看法，同時透過線條設計來解決觀眾的感知，並把作品設置於牆壁、地板和天花板之上，以往亦曾為畫廊、博物館，甚至地鐵站、大學等公共地方帶來新轉變。對於每個作品，每個觀眾帶來的體驗與感知都是意想不到的，這更增強了藝術裝置的吸引力，藝術家也利用此種獨特方法，設法創造使人印象深刻的作品。