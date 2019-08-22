【展覽】日本無人島變深夜藝術村　荒廢軍事基地欣賞大型裝置藝術

無人島不但可以避開人潮，更能感受大自然之美。 猿島作為東京灣的天然無人島，11月將於黑夜化身藝術島嶼？

日本天然無人島：猿島（網上圖片）

11月猿島於黑夜化身藝術島嶼（senseisland.com）

猿島位置在於橫須賀市的東京灣之上，島上擁有不同獨特形狀的岩石與洞穴，由於從前是軍事基地，更遺留下明治初期用來建造電池與彈藥房的遺骸。當然，人類在島上的痕跡與大自然和諧相處後，隨著時間的推移，因而創造出獨特的景觀，並成為當地觀光聖地。



「Sense Island -感覚の島- 暗闇の美術島」將於無人居住的猿島上，舉辦一系列藝術展覽與活動，並於11月3日至12月1日夜間舉行，一個月內將無人島變成藝術島嶼，讓我們放輕腳步，慢慢地感受生活。

Rhizomatiks Architecture過往設計（網上圖片）

是次活動讓猿島首次在晚上開放，所以該場地主要是利用光線裝置藝術，將黑暗的藝術島變得更明亮，亦使參與者透過不同作品來體驗島上的氣氛。



而該活動製作人，更找來日本創意公司Rhizomatiks Architecture齋藤精一來帶領，該公司專門研發不同先端技術，設計出互動型視覺建築裝置。與此同時，活動更結合來自日本和海外的藝術家與創意單位，共同為不同地點設計裝置與體驗，包括Wild Dogs、佐野文彦、後藤映則及鈴木康弘等，以島嶼空間特徵和歷史為靈感，展示不同藝術形式，而活動詳情未來也將會在官方網站上公佈。

通過藝術層面，讓每個參與者逃離現實一瞬間，喚醒他們已忘記的感受，並且創造一個機會，重新審視以往自己的生活方式。

點撃看更多參與藝術家作品：

Sense Island -感覚の島- 暗闇の美術島

日期：2019年11月3日至12月1日

時間：下午5點至晚上9點

地址：神奈川県横須賀市猿島1號猿島公園

費用：約3,500日元