【港產頭盔】《TIME》50大最佳發明　第二代設計帶來更強防護

馬路如虎口，若是經常踩單車、騎電單車等人士，頭盔確實為使用者減低頭部受傷風險，所以在馬路上，當然要戴好頭盔保護自己。 Lumos作為港產智能頭盔公司，全新第二代頭盔功能再度升級，讓我們做好防護準備。

Lumos全新智能頭盔（Lumos）

2018年Lumos頭盔更被《TIME》選為50大最佳發明之一。（TIME）

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2018年，Lumos智能頭盔被《TIME》選為50大最佳發明之一，該設計不但打破傳統，把訊號燈放在頭盔前，並揚威海外。

今年度，香港設計工作室alt +與Lumos，共同展開全新第二代智能頭盔，該系列設有兩款型號：「Matrix」與「Street」，相比起之前出產的頭盔，新型號有三個值得注意及升級的地方：首先頭盔上的前燈，比原本設計光度提升至2.5倍，讓使用者更清楚看見前方路面情況；然後後方更設置LED面板，具有獨特照明模式，也令使用者於晚間在馬路上脫穎而出；另外亦採用動畫轉換訊號燈，使指示更容易被人們看見及理解。Lumos研發出兩款設計，而不同信號模式可以通過遙控器、藍牙來連接。

「Matrix」智能頭盔（Lumos）

「Street」智能頭盔（Lumos）

這個新項目特別為城市用戶而設計，專注於不同個別顧客，例如電動滑板車、單車、溜冰及滑板等人士的需求。第一代Lumos頭盔，主要重視指示燈功能，並沒有將功能與目標用戶互相呼應，透過不同人們對初始產品的反饋，團隊亦決定結合城市元素，加入流線型設計及街頭風格，呈現較為時尚的智能頭盔。同時透過智能頭盔的升級設計，提升了用戶在馬路上的安全性。