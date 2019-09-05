Chanel、Gucci、Loewe都爭相出藤織手袋？率性渡假風持續大熱

2019 年夏季最火紅的手袋工法非藤編（或草編）莫屬！藤織編手袋能夠營造出海島民族風、完美搭配設計細節與皮質襯色，在穿搭上顯現渡假的自在寫意，穿著各式洋裝為視覺帶來涼爽感。

配搭法1：愜意悠閒裝

與亞麻白襯衫、淺色丹牛褲搭配便營造出簡約時尚。重要的是，藤編手袋不但適合帶去參加聚會與派對，甚至到沙灘也可以毫無懸念的帶上它，有別以往皮質手袋，需要小心翼翼擔心手袋摩擦折損，大方率性更能呈現出不羈的愜意姿態！

按圖看看愜意悠閒裝的配搭示範（點圖瀏覽）↓↓↓

配搭法2：混搭鮮豔正裝

因為藤編手袋實用性發揮極強，故國際各大精品紛紛將經典設計手袋，改編推出煥然一新的編織版，搶佔 IG 話題。高手們會選擇「異材質搭配」的方式，與鮮豔的正裝混搭，營造出搶眼造型感。

按圖看看混搭鮮豔正裝的配搭示範（點圖瀏覽）↓↓↓

#Loewe

在今年夏季，出鏡率極高的 Basket 系列為 Loewe 爭得一片天下！保持著品牌一貫簡約、訴求工藝的精神，這次的編織款 Basket 以實用的筒型大容量和隨性姿態，擄獲眾人芳心，簡約的皮革壓製 Loewe 印花，低調卻藏有奢華，而背帶也沿用同樣皮革，堅韌細緻的草編紋路，背出門不怕刮或破損，展現率性而為的態度！另一 Gate 系列款，小巧圓潤的草編主體，搭配上不同暖色款的牛皮掀蓋與背帶，前方的小蝴蝶結更顯的柔美，要跟另一半前往沙灘燭光晚餐嗎？此款是不二選擇！

#Chanel

別緻精巧的 Vanity Case ，特別的盒式設計，似乎隨時都能產生驚喜！今年將海灘風定調為設計主軸的 Chanel，也將此經典款延伸出藤編款，再搭配上不同色澤的皮質收邊、Logo，展現出一貫的優雅，最為欣賞的是粉色系的藤編 Vanity Case，不張狂的色彩學搭上特殊編織材質後，不論在什麼場合，都可以搶佔焦點。

#Gucci

Gucci 手袋經典實屬 Ophidia 系列，善用經典品牌紋與紅綠織帶，在復古狂潮之際，粗背帶和俐落的方型外觀再次掀起一陣購買潮，一直以來都是超人氣款式，也可想見以藤編織復刻經典，Gucci 設計師們會選擇 Ophidia 系列做改款。在此系列的設計巧思之下，藤編的美感也烘托的極致，在撞色感極高的特色下，更顯設計與作工細膩之處，另外，小巧的 Linea Cestino 也是身型嬌小的女生的理想藤編選擇。

+ 2

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】