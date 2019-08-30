【FENDI】經典It Bag竟欠實用性？Nano Baguettes妙手變迷你配飾

近年法國品牌Jacquemus以超小容量的Tiny Le Petit Chiquito Bag，震撼手袋界並成為最潮It Bag。而作為史上第一個被稱為It Bag的FENDI Baguettes Bag也不遑多讓，先是與PORTER合作推出首個男裝Baguettes Bag，如今更推出袖珍可愛的Nano Baguettes，誓要奪回至尊It Bag的地位！

Jacquemus Tiny Le Petit Chiquito Bag。（網上圖片）

FENDI FW19聯息PORTER首度推出Baguette男裝系列。（Alessandro Lucioni ）

FENDI第三代掌門人Silvia Venturini Fendi，一直於品牌擔任配飾設計師一職，她在1997年設計的FENDI Baguettes更成為史上第一個It Bag。本年初Karl Lagerfeld二月離世後，她走馬上任成品牌創意總監，並沒有怠慢配飾設計的工作，不斷推出新手袋攻勢稱霸配飾界。在本年的秋冬系列中再次以經典Baguettes Bag作主打，推出袖珍尺寸Nano Baguettes，迎合現今時裝圈熱捧的街頭品味。當Baguettes Bag變小後，本來主打的實用性不再，取而代之的重點是手袋工藝縮細後依然與正常尺寸一樣精細，袋子雖小但亦備有可拆除的鏈條肩帶，方便變出不同佩戴方式。

Silvia Venturini Fendi與Karl Lagerfeld。（Getty Images）

Nano Baguettes備有可拆除的鏈條肩帶。（FENDI）

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上一次FENDI推出迷你版的Micro Peekaboo已大受歡迎，除了可以獨立使用，亦能配合正常的手袋作掛飾，迎合近年興起的多袋造型潮流穿搭。由於容量小的手袋設計大熱，欠缺了實用性的小手袋已成為首飾的一種。