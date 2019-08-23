【制服時尚】另類制服誘惑！一風堂同潮牌crossover成就最潮店員

現今的工作形態越來越多元，關於制服的規定也越來越多寬鬆，不過一些公務人員或者需要面對顧客的服務業仍然需要穿制服，穿制服就像是維持整體形象的一種方法，大家對於正在穿或者將來要穿的制服有什麼要求與想法嗎？以下這三家制服無論是設計或品質可能都會超越你的想像，沒想到原來制服也可以做成這樣！

台中國家歌劇院

台中國家歌劇院在2016年開始對外營運，從一開始映入眼簾的建築外觀就感覺得到作為文化機構的野心，作為門面的服務人員制服在當時恢引起熱烈討論，由服裝設計師黃薇操刀，設計了改良式西裝、襯衫、T-shirt等，以及讓許多人大喊想要買的工具腰包。

一風堂

來自日本的一風堂拉麵在世界各地皆有展店，並且持續進行著特別的「制服計劃」，目前全球已經有五家店擁有獨一無二的制服。其中被比較多人討論的，是在2014年，一風堂的紐約分店與品牌Engineered Garments合作，跳脫傳統餐飲業印象，設計出乍看之下像工裝的外套與圍裙，充滿質感與細節。

+ 5 + 4 + 3

2018年，新開幕的加州Santa Monica分店又找來了品牌nonnative，為這家美國西岸的拉麵店打造了姒橄欖綠色為主色系，輕量、防水、尼龍面料的無領夾克、軍褲、厚磅數的棉T等。

+ 12 + 11 + 10

除此之外，澳洲店的制服則是請到在2019年迎來25週年的潮州品牌NEIGHBORHOOD設計了以黑白為主的T-shirt、襯衫、教練外套、圍裙等。

+ 9 + 8 + 7

永心鳳茶

來自高雄的永人鳳茶以復古的洋式風格及精緻的茶館點心、台菜定食聞名，店內的制服也走復古路線，女生為深藍色、白色波點的襯衫，同樣印花的髮帶搭配黑色西褲，男生則是襯衫搭配西裝背心，泡茶時還會穿上茶袍！

+ 3 + 2

結語：

制服就像門面形象一樣，除了建築、裝潢和內容，一家店的制服如果好看，也會為整體加分，並且制服是每天都要穿的，員工當然會希望可以耐看又舒服，這些店都在制服上花費心思，讓人除了店裡的商品服務以外，也感受得到在其他細節上的用心！

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原文：願意為了制服而工作！盤點 3 家「特色制服」，讓你穿的居然比私服還帥氣！

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