首屆Big Design Award比賽　Walter van Beirendonck欽點時裝新星

80年代的六位比利時設計師憑著他們獨特前衛的風格在時裝界闖出一遍天，那群才華揚溢的年青人被賜封安特衛普六子（Antwerp Six）的稱號，他們引起的叛逆浪潮至今仍深深影響著時裝界，在歷史寫下重要的一頁。如今，安特衛六子的革命成功後由一群不知好歹的屁孩成為時裝圈的至尊人物，但時尚頑童Walter Van Beirendonck總是不甘安逸，回到母校Antwerp Royal Academy of Fine Arts擔任學系主任領導時裝課程，為求將叛逆思想植入莘莘學子的腦海中。

比利時時裝設計師安特衛普六子。（網上圖片）

安特衛六子中有時尚頑童稱號的的Walter Van Beirendonck。（網上圖片）

Walter Van Beirendonck在安特衛六子中是最狂野出眾的一位，他擅長處理強烈色彩及誇張比例的設計剪裁，並喜歡選取尖銳和敏感的主題風格，因此才獲得時尚頑童的稱號。喜歡誇張極限設計的他，連近日在擔任比賽評審時也有大量風格出眾的作品入圍，可以後輩的新奇創意也感動到這位叛逆浪潮的先鋒人物。這次Walter Van Beirendonck出席的比賽是首屆Big Design Award時裝設計大賽，籌委更是罕有地以位於亞洲的東京作核心基地，接受國際性的參加者參與，並成立了「Big Support Program」提供工作空間及設備支持排列首20名的參賽者，獲得名次的參賽者更會獲得現金獎勵。

Big Design Award 2019的14名決賽者。（網上圖片）

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Ugly Beauty近年大行其道，似乎有更多設計師懂得尋找這種萬中無一的美學，令時裝界增添不少色彩和創意，本次在Big Design Award的多位決賽參賽者中都能看到這種特質，令他們的作品與眾不同。以下來介紹的兩位設計師同是獲得Special Prize的獎項，首位是來自瑞典的Stina Randestad，她的設計特點主要來自編織物與另類材質合併形成的獨特形狀，作品被穿著後會跟隨人體動態作出自然擺動，即使服裝外形異常，經穿著後亦不兀突。當中以橙色毛髮連身裙最引人注目，編織物的曲線配合毛髮的效果逗趣，更得到歌手Kelsey Lu和意大利Vogue的賞識被選為Vogue Talents。

Stina Randestad的參賽作品。（Stina Randestad）

另一位獲得Special Prize的是中國設計師裘淑婷Shuting Qiu，她主要以解構設計和顏色分明的圖案作對比效果，亦因她的誇張Headpiece和配飾而令人流下深刻印象。更特別的是裘淑婷因崇拜Walter van Beirendonck特地到比利時的Antwerp Royal Academy of Fine Arts念書，與偶像亦師亦友，無疑為她的作品帶來不少的影響。期後，因蔡依林的唱片封面《怪美的》選用了她的作品造型，所以在亞洲地區帶來不少迴響。

裘淑婷主要以解構設計和顏色分明的圖案作對比效果。（Shuting Qiu）

接下來介紹的參賽單位是來自日本的品牌Re:quaL≡，即使在比賽中沒有得到名次，但仍然值得一提。品牌由Tetsuya Doi2016年成立管理，Yota Anazawa於2018年參與其中，並以中性設計作定位作出解構重建，他們同時十分著重設計上的立體效果，說的不是人體穿著時的剪裁，而是多餘的布料在建構出來的形態，這樣的設計可以令布料於自然形態下形成獨特的輪廓。他們主題以80年代的花花公子，因此用到大量闊身的西裝外套，加上他們的獨特解構設計有年代感之餘又創新，百看不厭。

Re:quaL≡以80年代的花花公子為題，因此用到大量闊身的西裝外套。（Re:quaL≡）

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