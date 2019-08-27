【Yohji Yamamoto】旗艦店登陸尖沙咀　山本耀司主線店終重臨香港

K11 MUSEA被定位為藝術、文化與商業理想地，不但MoMA Design Store也選擇進駐，現在就連Yohji Yamamoto也在此開設旗艦店，闊別多年的Yohji主線專門店，終於再次君臨香港。

Yohji Yamamoto香港旗艦店（由品牌提供）

K11 MUSEA於昨天（8月26日）開幕，位於尖東海旁VICTORIA DOCKSIDE內，樓高10層，設有眾多國際品牌，同時透過豐富多元主題節目及室內設計，呈現文化藝術的力量，Yohji Yamamoto旗艦店，正是這個人氣熱點裡的其中一個要員。

大中華區首間Yohji Yamamoto旗艦店（由品牌提供）

回憶起八十年代，香港中環太古大廈地下設有一間Yohji Yamamoto專門店，自從結業後，其品牌主線就再沒有來過香港開專門店，要購買的話就只能夠從JOYCE Boutique等時裝店內入手。所以今次降臨K11 MUSEA，不但成功將專門店回歸香港，它亦是Yohji Yamamoto於大中華區首間開設的旗艦店，足見本港時裝市場的重要性。

當然除了購買服飾外，裝修設計亦為消費者營造安靜舒適的購物氛圍。新店佔地超過二千平方呎，整體裝修設計以簡約風為主，從天花板、牆壁到地下，皆以水泥作設計，創造出極具質感的空間，店中又設有數個大型立方體擺設，並邀請到日本OSO建築事務所建築師Michael Sypkens設計，他曾師承日本著名建築師隈研吾（Kengo Kuma），同時受到西方與日式建築理念所影響，新店正正以「和式花園」為靈感，與戶外環境互相襯托，別具空靈之美。

Yohji Yamamoto香港旗艦店裝修設計：

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Yohji Yamamoto日本總店（Yohji Yamamoto）

Yohji Yamamoto巴黎分店（Yohji Yamamoto）

Yohji Yamamoto倫敦分店（Yohji Yamamoto）

Yohji Yamamoto日本總店位於東京南青山，同時在巴黎與倫敦也設有大型旗艦店，雖然香港這些年來都設有數間Yohji Yamamoto與Adidas合作的Y-3分店，與百德新街的Y's專門店，但粉絲們如是真正深刻地欣賞到山本耀司的設計與藝術理念，終歸還是要倚靠主線的旗艦店才是最原汁原味。

Yohji Yamamoto香港旗艦店

地址： 香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地下G7號鋪