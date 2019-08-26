【JohnUNDERCOVER】高橋盾惡搞Ralph Lauren　經典Polo Bear變身

不少品牌喜歡惡搞設計，UNDERCOVER也就是一個好例子。 今次，UNDERCOVER旗下副線品牌JohnUNDERCOVER，竟然惡搞Ralph Lauren最經典Polo Bear，使它化身成「Punk友」與《星戰》Jawa。

近日，UNDERCOVER於IG上公布男裝副線JohnUNDERCOVER將推出一系列服飾與帽子，取材來自Ralph Lauren經典Polo Bear，是次屬於二次創作，亦讓高橋盾設計出極Punk的熊仔。

Ralph Lauren經典Polo Bear（網上圖片） Polo Bear作為Ralph Lauren的代表人物，由Richard Tahsin所繪製，並於1991年面世，它一直被認為是個非常可愛的角色，多年來亦隨著愈來愈受歡迎，從T恤、毛衣、配飾等不同產品之上，也能夠看見這隻熊仔出現，其後這設計更影響到街頭和Hip Hop文化，成為重要Icon。

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JohnUNDERCOVER惡搞Ralph Lauren經典Polo Bear（IG@undercover_lab）

Polo Bear變為《星球大戰》角色Jawa（IG@undercover_lab）

UNDERCOVER在高橋盾的帶領下，Punk是品牌重要基因，所以這種元素亦時常出現在設計中，而今次也不例外。是次新系列，JohnUNDERCOVER將Polo Bear化身「Punk友」與《星球大戰》角色Jawa，前者設計配上一頭莫霍克（Mohawk）髮型，手持著一個正在流血的大腦，並設有三種顏色T恤供你選擇，包括藍色、白色和灰色；而後者則是《星球大戰》系列常見角色，穿上死神式長袍形象神秘，完全隱藏整個臉部，只能看見一雙耀眼的眼睛，帶著Polo Bear的頭部，同時將該圖案印在T恤與帽子上。

該系列中所有服飾早前已在日本UNDERCOVER商店發售，而品牌官方網店則未見有售。以往該品牌曾把Nirvana標誌性笑臉設計惡搞，今次再度重新二創Ralph Lauren的經典Polo Bear，不禁令人大叫可愛。