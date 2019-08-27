【adidas】誓死捍衛三間標誌設計　繼Thom Browne後再追擊J.Crew

說起adidas，相信不少人會想起其三間商標設計，而最近J.Crew因五間計設，引來adidas追擊。

adidas標誌性的三間。（網上圖片）

根據The Fashion Law報道指出，美式休閒服裝品牌J. Crew正為一個由五條粗幼不一間條所組成的圖案申請商標註冊，並用於服裝、領結、手提包、行李箱、名片盒沙灘袋等產品上，不過註冊事宜卻受到adidas阻撓，因品牌指該組合的條紋與標誌性的三間外形類近，因而損害品牌利益。adidas亦強調，J. Crew的圖案中的「酒紅色、象牙色、深藍色、象牙色、酒紅色」排列次序，顏色反差會讓人解讀成「三間」，與adidas三條平行等距線條感覺相近，同時因為公眾理解三間標記代表了品牌和質素的象徵，固此希望商標局的商標審判和上訴委員會（Trademark Trial and Appeals Board）能拒絕J. Crew的申請。委員會最後給予60天時間讓雙方作和解談判，若談判不果，任何一方都有權隨時要求恢復訴訟程序。

adidas的三間和J. Crew在申請的間條商標。（The Fashion Law）

單以平面圖像設計而言，J. Crew的條紋圖案有不同粗幼度和顏色，相反adidas的三間條紋則粗幼一樣並且平行等距並只有間色設計，可見兩者設計的差別明顯不存在誤導。再者，adidas早前向歐盟普通法院申請三間條紋商標已被裁定無效，原因是商標未能證明其「獨特性」（distinctive），顯示「三條間條」的通用度很高，並不足以成為品牌的獨特標記。誓死捍衛品牌特式的adidas過去已多次控告其他品牌的設計侵權，如Bally、Tesla、Marc Jacobs、ECCO、Thom Browne、Skechers、Forever 21等亦曾被指設計侵犯adidas的特色。雖然部份案件adidas勝訴，捍衛版權設計亦相當重要，但咄咄逼人的態度對品牌形象不一定是好事，期望adidas能為商標問題找到更好的解決方法。

adidas常把三間設計用於服飾及鞋履上。（網上圖片）

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美式休閒服裝品牌J. Crew於1983年成立，以斜條紋棉布和設計簡單的T恤作賣點，強調高質素材與造工製作，深受美國中高階層民眾喜愛。品牌經常使用不同顏色或粗幼組合的條紋圖案進行設計，他們更因熱愛間條而訂立了每年3月31日為國際間條日（National Stripes Day），可見不論粗幼顏色的間條，已很能代表J. Crew風格。