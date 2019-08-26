Longchamp全新老爹鞋Freeminder　時裝世界就是時勢造英雄的戰場

時裝就是一門玄妙的藝術，好些東西，由抗拒到接受，再到全城追捧，都不過是剎那間的事，還記得當年Dad Shoes被Raf Simons和Demna Gvasalia帶回時裝世界之初，惹來全地球人問侯，時至今日卻經已成為以一打百的神枱Item，就連一眾向來清高的傳統High Fashion品牌，亦漸漸從原來法度莊嚴的高跟、皮鞋，漸漸過渡成時髦奔放的Dad Shoes，日前就連高雅見稱的Longchamp也加入這股陣營了。 沒有辨法，時裝世界本來就是一個時勢造英雄的戰場，If you can't beat them，join them。

Longchamp全新球鞋Freeminder專為女性而設的鞋款。（Longchamp）

不過，就算因應流行大勢而生產潮流產物，當中也有高低手之別，低手者只懂嘩眾取寵，為跟風而跟風地製作出沒有靈魂的東西，手工亦粗製濫造，令人婉惜，然而今次Longchamp全新開發的Freeminder，則是創新得來又保留到品牌核心價值的用心之作。

啡色蟒蛇壓紋運動鞋 HK$3,750。（Longchamp）

黑白班馬紋x鱷魚皮壓紋運動鞋 HK$3,750。

Freeminder一方面參考了九十年代Dad Shoes崇尚的厚身巨形鞋底作基調，另一方面卻為它帶來意想不到的創造，毅然捨卻傳統的鞋帶設定，將綁鞋帶位置改動成彈性的索帶設計，並加上Longchamp招牌的Roseau竹節金屬扣以方便穿著，既提高了球鞋的實用性和舒適度，也為時下流行的Dad Shoes，增添了與別不同的獨特美感。

白色LGP Monogram壓紋運動鞋 HK$3,300。

既然是Longchamp本年度的旗艦級別鞋款，品牌享負盛名的皮革工藝當然少不了，系列之中不但備有多款配色，更重要是每款配色都有着各自不同的物料構成組合，既有班馬壓紋配黑色鱷魚皮壓紋版本，亦有Earth tone蟒蛇紋皮革配米色麂皮設計等成熟設計，也有全白色卻配有LGP Monogram壓紋暗花的簡約設計，縱然有人覺得其外觀與YEEZY BOOST 500有着異曲同工之妙，但講真論用料和手工，Longchamp這個版本明顯更勝一籌。

捨卻傳統的鞋帶設定，將綁鞋帶位置改動成彈性的索帶設計是Freeminder最大特色所在。（Longchamp）