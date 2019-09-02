CHANEL首位跨性別美妝模特兒登場　認識這位歷盡歧視與凌虐的女生

近年時裝界積極開發更多空間，以行動支持性別多元，不同體型、種族、性別的人亦可跨過門檻，成為品牌旗下的模特兒。 繼Victoria’s Secret於去月宣布將聘請跨性別模特兒Valentina Sampaio行騷後，CHANEL亦請來另一跨性別模特兒Teddy Quinlivan擔任美妝模特兒，為品牌寫下新的里程碑。

CHANEL請來性別模特兒Teddy Quinlivan擔任美妝模特兒，為品牌寫下新的里程碑。（IG@chanel.beauty）

五官精緻、身型高挑纖瘦的她，四年前以「Teddy」這個男生的名字在競爭激烈的模特兒界打混，甫出道便被著名品牌如Gucci、Louis Vuitton、Chloé等41個品牌相中，成為天橋上萬中無一的幸運兒。

多少女生窮盡一生也難得她的成就，可是誰也不知道光芒的背後盡是辛酸的過去。1994年出生於美國波士頓的他，自青春期便有感靈魂與身體格格不入。他明白，自己的男兒身內困住了一個含苞待放的真我。

即便在這個積極提倡多元共容，跨性別人士仍要面對各種歧視及欺凌的近代社會，他/她們生活道路尚且並不容易，更何況是當年那個更為保守的年代？當其他小孩每天只會擔心學業、人氣、樣貌之際，Teddy Quinlivan要面對的不止是內心的掙扎，更有同儕的欺壓，甚至赤裸裸的性命威脅。

Teddy Quinlivan光芒的背後盡是辛酸的過去。（IG@teddy_quinlivan）

+ 14 + 13 + 12

慶幸的是守得雲開見月明，在撐過那段漫長艱苦的青春期歲月後，Teddy在16歲那年終於下定決心，作手術改變性別，讓自己身心合一，成為一個完整的自己，並以一個獨立女性的身份加入模特兒界，隨即被Nicolas Ghesquière相中，欽點她成為Louis Vuitton 2016春夏系列的獨家模特兒，從此成為時尚界灸手可熱的新星，在之後的四大時裝周上一共走了41場騷，風頭一時無兩。

+ 4 + 3 + 2

在這個勢如破竹的勢頭下，Teddy大可一輩子守著跨性別以及曾遭行內人性侵的秘密。然而她卻決定公開過去，以身作則鼓勵每位正在遭受壓迫的人之餘，亦冀望站出來可以改變劣性文化，為正義發聲。

她指出社會總是暴力對待對跨性別人士，不是獵奇就是排斥。而看似閃閃發亮的時裝界裡，充斥著剝削與欺壓，模特兒接拍全裸工作被認為是平常不過的事，攝影師亦在性侵文化的滋養下，常以工作之名對模特兒做盡淫穢之事，她本人亦是受害者之一。

（IG@teddy_quinlivan）

她無懼得失行內人，勇敢對抗不公，儘管事後被生父虐打及侮辱，卻獲不少同路人支持。最近就連CHANEL也邀請她成為品牌首位美妝模特兒，以行動表達支持。

很有趣，我已不再因為悲傷而流淚，卻在振奮的時刻流淚……我的一生都是場戰鬥，從學校一直被欺負、被威脅，我的父親在我公開談論遭受性侵事件之後打我罵我，但如今，一切都值得。

是次並不是Teddy Quinlivan首次與CHANEL合作，在她出道早期就曾為CHANEL行過總共兩次騷。不過，美妝界一直都是難以攻破的界別，難怪她在個人IG宣布消息時興奮地寫下：「沒有玻璃天花板是無堅不摧的，這是我們的時刻，只要我們不斷戰鬥、勇往直前，才可以帶來改變。」相信隨著CHANEL這個難能可貴的決定，時裝界及美妝界將會迎來更多跨性別人士的面孔，共同為世人展示剛柔並濟的魅力。