【環保】潛入水底欣賞攝影展　攝影師以塑膠纏身相片為海洋發聲

眾所周知，人類對於即棄塑膠產品的依賴，導致海洋窒息。 同時，塑膠污染為人類帶來禍害，不但使大量塑膠垃圾流入大自然，更讓動物與環境受到影響，引起污染食物鏈，對人類構成威脅，難道我們還容許忽視嗎？ 一位來自維也納攝影師Andreas Franke，卻為海洋發聲，為參與者帶來更多視覺上的關注。

維也納攝影師Andreas Franke在海底舉行攝影展（plasticocean.gallery）

其實自2011年起，Andreas Franke已經完成了三個海底攝影項目，分別都是在不同海域殘骸之中進行。而他最新項目，卻是在海底舉行攝影展，名為《Plastic Ocean》，旨在提高人們對塑膠污染的認識與關注。

攝影師希望透過海底攝影展，來提高市民的環保意識。（plasticocean.gallery）

《Plastic Ocean》水底展覽已放8月25日完結，設置在基韋斯特（Key West）海岸外的范登堡號（USS Vandenberg）的殘骸上，更邀請了來自世界各地的潛水員來檢查裝置。只要任何人勇敢地潛入40至50米深度的水底中，就能看見24張不同的照片，而照片中的人物，都是在海底中被淹沒的塑膠垃圾所圍繞，甚至出現溺水等情況。這些圖像不但告訴你：現今海洋確實變成了垃圾堆，攝影師更利用小嬰兒、幼兒與成人的角色，來帶出是次展覽最重要的信息，假若人們想為下一代提供更安全的世界，卻絕對不容忽視這個社會議題。

黠擊下圖看更多《Plastic Ocean》攝影系列：

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另外，由於作品在海底中，度過了四個月的時間，所以藝術品都被不同藻類與微生物包圍，更覆蓋著一種獨特的銅綠，因此Andreas Franke更希望保留原貌，為即將到來的陸地展覽（地點尚未公布），為參與者展現海洋之美。而攝影師也希望這個小細節，能結合展覽所傳遞的信息，激勵人們為海洋污染出一分力。

儘管世界開始提倡「走塑」，從而減少產生塑膠垃圾，但實際上所謂的舉動，卻以蝸牛的速度發展，根本追不出人類浪費的速度。