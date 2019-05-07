【萌爆妹系扭蛋】妹控哥哥快飛去名古屋試下有幾好玩

《我的妹妹哪有這麼可愛》、《情色漫畫老師》、《干物妹》……無數的妹系動畫、不同類形的妹妹！但無論我買再多的goods，都抓不緊妹妹的真實感。不怕，日本名古屋大須商店街近日出現了一部「妹系扭蛋」機，內面的景品，絕對會令各位「妹系哥」喜極而cry。

這款「妹控*扭蛋」，在名古屋年輕人集中地大須商店街中的大須扭蛋屋發售，機種分為兩款，分別發售「來自妹妹的信」、「來自琪琪的信」（各有6個款式），但不要以為是只得6種類的印刷品！日本網民已證實，信的內容的確分6種，但每封的筆觸都不一樣，絕對是逐封手寫！

*(妹控／妹コン，其實即是妹 コンプレックス／妹妹情意結。)

有兩款機，各有6種不同款式的手寫妹妹情書。

信紙本身都可愛，又用非常整齊的方法摺好，收入扭蛋內。 而信的內容大概有：「朋友都叫我放棄Love哥哥、改為Like算了，我們是不可能結婚的……但我自細就好喜歡哥哥，是不是有問題？」、「我接受不到哥哥喜歡其他女孩」，另外還有更有趣信件：「給常常跟哥哥一起的妳，哥哥不會喜歡我以外的女生！」收件人對像原來不獨是哥哥！再看看扭蛋機上說明其玩法，它建議你將信放到朋友的locker內，非常惡搞！

老實說，200日圓一封真的非常超值，「大須扭蛋屋」（大須 カプセルハウス）也表示，他們是真心白銀請兼職回來寫信賣的，所以這部神級扭蛋機，不是你說想抽就抽，碰到來貨日子就算你走運了。你可能會擔心，可能是字跡可愛的婆婆或者大叔寫的，但子華神都教過你，做人夜半訴心聲，何須太高清！來看看「大須扭蛋屋」的兼職妹妹自拍，多一份FF元素吧！

大須扭蛋屋有漂亮的妹子兼職，哥哥們就FF是她寫信給你吧。

大須扭蛋屋（大須 カプセルハウス）

名古屋市中区大須3-31-18