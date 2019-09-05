【Uniqlo U】Christophe Lemaire再發功　以Fleece改造傳統恤衫

早前Uniqlo發佈了與Engineered Garments的第二回合作計劃，系列以Fleece材質貫穿4款設計，以保暖力吸引忠實粉絲。在近日推出Uniqlo U FW 2019系列造型集，亦見有多件Fleece單品出現其中，設計美感實在並不輸給鈴木大器的不對稱剪裁版本。

Engineered Garments與UNIQLO的第二回合作系列，以保暖力強的Fleece外套作主要賣點。（UNIQLO）

自2016年開始，Christophe Lemaire開始擔任Uniqlo巴黎商品研究設計中心的藝術總監，出自他手筆的Uniqlo U系列絕不令人失望。而今年剛好是Uniqlo推出搖粒絨（Fleece）的25周年日子，因此新季Uniqlo U系列分別在男、女裝的外套上使用了搖粒絨設計，男裝的企領Fleece外套用上雙面設計，另一面是防潑水的尼龍材質，女裝則推出短反領Fleece束腰外套，作簡單層次配搭。

Uniqlo U FW 2019雙面尼龍Fleece外套。（Uniqlo）

Uniqlo U FW 2019短反領Fleece束腰外套。（Uniqlo）

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+ 7 + 6 + 5

本季Christophe Lemaire把備有防水、防風功能的大衣BLOCKTECH加入Uniqlo U系列中，並有牛角扣和格仔大衣兩款選擇，剪裁利落的大衣亦是層次配搭的好幫手，絕對是秋冬必要的單品之一。

女裝BLOCKTECH格仔大衣。（Uniqlo）

+ 4 + 3 + 2

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