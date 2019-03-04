【展覽】Patagonia經典R1® Fleece二十周年　經歷九代設計進化史

創立於1972年的Patagonia，一直致力於為熱愛運動的探險者提供合適的裝備，陪伴著探險者征服一個又一個的頂峰。品牌的服飾以功能性聞名，卻又不失時尚，可謂是內外兼備。經典的Retro-X設計曾更是歷久不衰，引來不少品牌爭相仿傚。 而除了Retro-X外，品牌還生產過眾多戶外愛好者推崇備至的款式，R1®Fleece外套便是其中之一。R1®外套早在1999年已經誕生，在二十年間，品牌一直把R1®外套融合不同技術，以達至既輕巧、透氣速乾而又保暖等效果。

專業攀山者Tommy Caldwell在2015年，攀上被喻為「世上最難大岩壁」的加州 Dawn Wall（黎明之牆）時，就是穿著Patagonia的R1®外套。（品牌提供）

今年適逢R1®外套誕生二十周年，品牌為外套帶來不少革新，除了沿用輕量Capilene Hybrid布料增加透氣度，另上用上 93％ 再生Technical fleece面料，以及結合Polartec®技術。Polartec®為此項技術的總稱，可細分為Thermal Pro®、Power Wool®、Wind Pro®、Power Stretch®等等，Polartec®技術提升了fleece這種物料的效能。

來到2019年，品牌推出了第九代R1®外套，最新的R1®系列同樣加入了Polartec®技術，當中包括獨家為品牌創製的 Polartec® Power Grid® Polyester面料，以及最新加入系列的Polartec®Thermal Pro®技術。

品牌一直把R1®外套融合不同技術，以達至既輕巧、透氣速乾而又保暖等效果。（Polartec®網站）

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Polartec®Power Grid®Polyester的網格結構既可提高保暖度，又可以增強透氣度，達到吸濕排汗的效果，同時可以提高衣服的可擠壓性。這種織法亦可減少過程中所用到的纖維物料，令物料的性能最大化。而Polartec®Thermal Pro®技術則用上獨特織法，提高物料的保暖程度。

品牌在R1®外套誕生二十周年之時舉辦了展覽，展出歷代原版及進化過程，完整解構整個R1® 家族系列。

R1®外套二十年來私演變。（品牌提供）

《R1® 歷史設計演化展覽》

地點: Patagonia 太古城店（太古城中心地下068舖）

日期: 即日起至3月17日