Dover Street Market首間巴黎分店　香水概念店同時出售化妝品

本年初，一度傳出Dover Street Market會在五月於巴黎開設首間美容彩妝的分店，即使店舖不是主打時裝，但一眾忠實粉絲仍十分期待Dover Street Market的巴黎分店可以彌補於2017年失去選物店Colette的缺失。 雖然遲到了數個月，但總算正式公佈香水概念店會於十月二日開幕。在開幕預告中亦向我們展示了新店的五大重點，時裝、藝術、音樂、香氣、美妝，缺一不可。

Dover Street Parfums Market會在本年十月二日於巴黎開幕。（Dover Street Market）

Dover Street Market倫敦店。（網上圖片）

在川久保玲她的選物店中，滿足顧客的視覺、聽覺、嗅覺等感受是她的基本要求，從COMME des GARÇONS數年間不斷推出多支香水可見，無形的香氣也是川久保玲的時尚態度之一。所以在過去六間Dover Street Market分店中，除了時尚服飾和藝術裝置外，見得最多的便是香水，所以Dover Street Market第七間分店便化身香水概念店「Dover Street Parfums Market」為題，連同有首次登場的美妝選物，坐落巴黎時尚地段Marais區。據資料顯示Dover Street Market會負責選購60%香水，另外40%會交由代理了Prada、Valentino、COMME des GARÇONS香水系列的西班牙奢侈品集團Puig提供。

Comme des Garons多次推出香水。（網上圖片）

在Dover Street Parfums Market的Instagram預告中，分別看到Gucci Beauty香水、倫敦護膚品牌Votary、彩妝品牌Edward Bess等的產品出現，全面主攻美妝市場。另外項目亦請來知名彩妝師兼美妝編輯Isamaya Ffrench負責美妝工程，其與眾不同的創作風格多年來，都得到了多個品牌垂青，目前也是TOM FORD彩妝線的創意藝術顧問，她的選物必定有信心保證。在音樂方面，繼續有Dover Street Market全球音效總監Calx Vive打造音樂，提升顧客的購物體驗。陣容如此強大，即使新分店不以潮流服飾作主導，也必定有理由要去潮聖一番。