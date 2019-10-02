台灣潮流重鎮「西門美國街」的廿載復古史　走過裏原宿、台牌年代

「曾經，西門美國街是一條連外國觀光客都會慕名而來的小巷，現在你去問台灣的國、高中生，說不定連他們都不知道了。」有位潮流主理人朋友跟我們說，最近我們以西門昆明街 96 巷為起點，帶你走進台灣的潮流重鎮。 你可以看到小屁孩服裝品牌 Futuremade Studio 渲染的新活力；耕耘超過十年 REMIX 傳遞出的熟悉味道；當然抬頭時想起昔日 Slightly Numb 已經搬離，這些變化更讓編輯好奇西門美國街的演變，所以我們邀請當地開店超過 20 年的 Flea market 美國二手貨市場老闆──小胖，用他的角度來分享西門街頭的潮流變化。

開店超過 20 年的 Flea market 美國二手貨市場老闆──小胖，用他的角度來分享西門街頭的潮流變化▼▼

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美國二手時期（1990）

從第一間二手店美國學校進駐開始算起，復古美式跟著嘻哈文化一同進入台灣潮流已經是三十年前的事，Flea market 美國二手貨市場也是那時開始的，同期的也有阿契夫、福利社等，老闆小胖也最喜歡這個時期，因為這是他的開始，也是一直堅持到現在的風格。

裏原宿（2000）

隨著日本裏原宿文化的盛行，也直接、間接引想台灣的街頭文化出現，Mother Fucker、General Store 等一些暗黑系風格門市出現，不過地點比較集中在西門新宿大樓裡，商品也以小物為主，而隨著之而來的台灣也同步引進港牌，GoDdEsS、FLOW 等門市孕釀下個階段的起步。

復古美式跟著嘻哈文化一同進入台灣潮流已經是三十年前的事，Flea market 美國二手貨市場也是那時開始的 ( KEEDAN 授權使用 )

台牌街（2004）

2004 年是 Remix 成立的年份，造就美國街最鼎盛時期，每週末發售新 Tee 時總是萬人空巷，Yahoo! 拍賣上的價格屢創新高，許多原先引進港牌的店家，也開始成立自有品牌， OVERKILL（現為 OVKLAB）、Provider、B-SIDE、SQUARD 等，相較於台牌前輩 STAGE、STAYREAL 自我風格更為強烈，也是美國街最受人稱道的光輝歲月。

水貨店（2006）

隨著潮流文化被越來越多人認識，消費者開始更喜歡逛一間店就能擁有豐富的選擇，同時搭上裏原宿服飾的再售市場文化，水貨店開始如雨後春筍般出現，但可能是店租、人潮或是飽和度因素，這些水貨店主要都設立在東區，西門美國街比較是台牌後就銜接下階段。

老闆小胖也有想過將自己的二手店加入選品思維 ( KEEDAN 授權使用 )

後記——現在網路才是主流

「西門人潮沒有少過，但是實際進到美國街的人變少了。」小胖分享，或許不用他說大家都知道這件事，但是他並不排斥任何新事物，網路也對他來說是好的，但是取決你要怎麼使用他，舉 plain-me 為例，實體門市就像是一個形象，讓人感受到服裝的溫度，但是網路或許才是主要交易地方，小胖也認為現在的租金成本是許多新牌子無法負荷的，網路有著較低的門檻更快起步，但他還是希望成功後能回來開實體店面，畢竟現在資訊變動太快，以前三年換一種流行，現在都快變成以三個月為週期，甚至話題性的東西三個禮拜就退燒，要找到真正的自我風格會比以往困難，編輯推薦不妨有空也走進實體店面中，親自試穿、聽店員講解，來深度探詢適合自己的東西。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】