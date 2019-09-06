【PORTER】與六大日牌合作推出聯乘頭盔　一同認識Helmet Bag歷史

雖然經過三個多月以來的風風雨雨，本地好些零售、酒店和製造業單位都叫苦連天，哭訴自己就快挨不住，但部份口罩、頭盔製造商，卻受惠這個特殊的政治環境，因利成便的銷量大增起來，只因縱使政見有分黃、藍，但頭盔卻是無分黑白，無論閣下立場如何，一個堅固實用的頭盔，在今個夏天總是「盔」不離身似的。 而未知是否純粹想趁趁熱烈，定還是想在市場上分一杯羹，日本國民袋牌PORTER近日就宣告，將會於9月18日與6大日本品牌合作，推出「PORTER HELMET BAG CREATION」，實行買手袋送頭盔，未知特首林鄭看到會否感到頭痕？

WACKO MARIA的「PORTER HELMET BAG CREATION」版本。（PORTER）

NEIGHBORHOOD版本。（PORTER）

今次「PORTER HELMET BAG CREATION」企劃之中，PORTER可謂精銳盡出，誠邀合作的6個日本時裝單位，都份屬一線之列，分別是NIGO主理的HUMAN MADE®；機能性代表SOPHNET.、White Mountaineering；主攻軍事風格的NEIGHBORHOOD、N.HOOLYWOOD和「古惑仔」味道十足的WACKO MARIA。每個品牌都會為PORTER設計3款產品，分別是正宗的Helmet Bag、迷你細Size的Helmet Bag，和最具話題性的頭盔一個，每款Collaboration的顏色、圖案均有不同，頭盔更特意找來專業頭盔生產商Midori Anzen來代工製造，確保頭盔當真能夠在現實環境中大派用場，絕非裝模作樣的純粹擺設。

頭盔更特意找來專業頭盔生產商Midori Anzen來代工。（Midori Anzen）

不過要留意，其實今次「PORTER HELMET BAG CREATION」活動，其實與香港因反對《逃犯條例》修訂引發的示威衝突沒任何關連，之所以會「買包袋、送頭盔」如此特別，是因為希望向軍事歷史致敬，只因Helmet Bag本身就用來是收納頭盔的。

飛行員攜帶收納了頭盔的Helmet Bag上落戰鬥機。（網上圖片）

回顧歷史，Helmet Bag由1950年代開始廣為人知，當時隨住軍事飛行員所佩戴的硬殼頭盔日新月異，為確保士兵能好好保護自己的頭盔免受破損，美國空軍US Air Force就特意提案出一種袋底呈圓形狀，名曰Helmet Bag的軍用袋出來，以供飛行員上、落戰鬥機時收納頭盔。留意Helmet Bag的製作有着嚴格規定，首先尺寸大細必定為20英寸高 × 19英寸寬，物料方面以防水防撕裂的尼龍製造，顏色則要求是Olive-green軍綠色。

1950年代版本的Helmet Bag。（Burma-Shave - Jugem）

而發展到60年代，Helmet Bag也進一步強化了其實用功能，與手袋正面加設了兩個External Pockets的大型內部隔間，以供人員收納其他私人物品，不但廣為飛行員歡迎，其後更流落民間社會，成為日常生活中的潮流Item，PORTER更開宗名義以Helmet Bag之名，製作吉田版本的Helmet Bag，不但是品牌歷史上其中一款熱賣作，歷來以Helmet Bag為主題的聯乘合作更是多不勝數，在今次「PORTER HELMET BAG CREATION」之前，早已先後和UNDERCOVER、NEIGHBORHOOD和N.HOOLYWOOD等品牌打造別注版本，每每掀起搶購熱潮。

「PORTER HELMET BAG CREATION」，將會於2019年9月18日－10月1日在東京伊勢丹新宿店發售，每款聯乘作品都有兩種價錢，Original Size Helmet Bag連頭盔定價56,000円，迷你細Size Helmet Bag配頭盔則盛惠28,000円）