Nike × UNDERCOVER Daybreak新色登場　同場sacai亦公佈全新鞋作

多得UNDERCOVER主理人高橋盾早前一張支持香港遊行示威者的ig Store，令到Nike × UNDERCOVER Daybreak球鞋迅間成為國際政治大新聞，那邊廂強國同胞網民聲言抵制、罷買，另一邊廂香港人卻偏偏爭相搶購，鞋款於波鞋鋪被搶購一空，街上穿著它的潮流人卻是十居其八，絕對是本年度銷情和話題性最高的一枚聯乘波鞋。

Obsidia藍白黃配色。（solebox）

黃黑色Bright Citron。（solebox）

而乘着這股超人氣浪潮，Nike與UNDERCOVER兩大單位就當然會乘勝追擊，再度添食追加新配色，作為Nike × UNDERCOVER Daybreak聯乘系列的第3回，今次推出的鞋款共有3款，分別是黃黑色Bright Citron、藍白黃色Obsidian和以紅色作主調的University Red，雖然鞋型結構和之前版本一模一樣，物料亦仍舊以尼龍、麂皮結合皮革Swoosh Logo作為主軸，整體風格大同小異，然而今回好些顏色配置極具新鮮感，以黃色或者紅色作為主色調的設計，都是前兩回未出見的元素。何況時下香港群情凶湧，不少潮流愛好者都以收集整個Nike × UNDERCOVER Daybreak系列作為己任（整個系列總共7款，因此今次應該是最後一擊了），以示對UNDERCOVER、對高橋盾的支持。

紅色作主調的University Red。（solebox）

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雖然香港方面目前尚未有確實開售日期，但據知外國有些潮流網站7月31日就會正式售賣，定價為€160歐元，屆時定必掀起搶購潮了。

solebox 7月31日有售。（solebox）

與此同時，Nike與另一日牌sacai的聯乘大作LDWaffle，今日亦有轟動消息流出，正是全黑和全白配色的LDWaffle，雖然外型結構和物料構造，同樣和前作相同，但單色的基礎設計，的確成功大大提升了球鞋的簡約意味，最為容易配襯外，亦最具高級時裝的冷峻色彩，目前可知的是2020年2月就會正式開售。