【IKEA】台灣期間限定宜家酒店　終於可堂堂正正享用IKEA風格佈置

IKEA店舖的內展示方式一向讓人體驗各家具的用途或配搭方法，並會設置不同的示範場景供客人參考。 可能是IKEA的配搭技巧過於出色，令部分客人長時間逗留作休息。甚至曾經有YouTuber在店舖關門後躲進衣櫥，待店員離開後在IKEA「留宿」一宵，可想而知IKEA的佈置是多麼舒適。

浙江杭州在大雪過後氣溫急降，居民走到IKEA避寒。（網上圖片）

有見及此，台灣IKEA舉辦了「IKEA pop-up hotel」公開讓客人名正言順地在IKEA免費住一晚，只要成為台灣IKEA宜家卡會員便有機會申請試住。

IKEA Pop-up Hotel 概念圖。（IKEA）

對於家居佈置的新手，IKEA必定是首選的參考對象，所以台灣IKEA在「IKEA Pop-up Hotel」的限定計劃中準備了9種房型供客人試住一晚，主題房間包括新婚夫妻、同性伴侶、風格男、風格女、收藏家、新手爸媽、寵物飼主、一家大小、新鮮人，供不同需要的客人作參考。在房間會示範臥室佈置、收納方法等技巧。而且網店上亦有列明各種房型裏用到的家具，覺得適合的家品可以容易地查看到產品資訊，一目了然。

點擊下圖看IKEA Pop-up Hotel的主題房間：

+ 5 + 4 + 3

活動於本年9月26日至11月24日舉行，並分兩個階段接受申請，台灣IKEA宜家卡會員需在網上選擇希望入住的房型、日期，並分享想入住的理由，IKEA團隊選出最具創意和獨特的入住理由，便有機會入住。若不選中的話也可以到「IKEA Pop-up Hotel」參觀，同樣能參考到佈置臥室的方法。

IKEA Pop-up Hotel。（IKEA）

IKEA POP-UP HOTEL 地址：台北市民生東路一段28號 公眾參觀日期： 25/09/2019 - 30/11/2019 時間：（25/9 開幕日16:00-20:00） 11:00 - 20:00