【IKEA】限量收納系列OMBYTE　令煩惱的搬屋變得環保、有趣、好玩

香港樓價高昂，不少家庭因加租問題而被迫經常搬遷，每次搬家也耗用不少紙箱搬運個人物品，到新住所後又因太多事要處理只好把紙箱放於一邊，有時侯一放就是數個月，佔位置又不美觀。家居生活用品專家IKEA為有需要搬運大量物件的顧客想了個解決方法，讓搬家不再是麻煩事，同時能輕鬆美化家居，一舉兩得。

OMBYTE限量系列專為搬家而設。（IKEA）

IKEA近期推出專為搬家而設計的限量系列OMBYTE，當中的設計說不上有什麼特別創新的大突破，但整個系列都在推銷「將搬家的箱子變成家品的一部份」的概念。因為只要箱子夠堅固，經歷搬運過程後理應能繼續使用，而加入美觀設計也是重要元素之一。因此，在OMBYTE系列中備有了不同材質及功能的收納盒，配合不同風格家居，如木製並伴有滾輪的收納櫃，加強收納盒的流動性，適用於短距離的搬運；有三種尺寸的經典電鍍收納盒更是型格工業風的時尚家居首選。

OMBYTE系列中的網籃亦可以直接使用或搬運。（IKEA）

若還是偏向使用紙箱搬運的話，OMBYTE系列仍有多款尺寸的印花紙箱選擇，細心的設計團隊還有準備精美膠紙、膠紙台配合顏色豐富的箱子，即使沒有時間拆開紙箱放在一邊也較賞心悅目。此外還有一些細心小物作穩定物件，避免在運送過程中因跌碰引來損失，特別是要運送廚具時使用「包裝箱隔層」能阻止易碎器皿的碰撞。另一產品「搬運毯」的概念亦十分創新，因為一般的大型家具如電視、沙發、桌子都會包上大量保鮮紙作保護，但使用數小時後便拆掉十分浪費，因此IKEA團隊選用了採用再生材料製成的「搬運毯」代替保鮮紙，既美觀又能循環再用，不只外貌時尚連生活態度也跟上潮流！

限量收納系列OMBYTE中顏色豐富的箱子。（IKEA）

限量收納系列OMBYTE目前於台灣IKEA網店發售，目前未有香港分店的發售消息。（IKEA）

點擊下圖看更多IKEA限量收納系列OMBYTE：

+ 4 + 3 + 2

我們希望OMBYTE系列不但能方便搬家，也能為搬家增添樂趣，所以我們為搬家用品樸素的外觀加上豐富的顏色、圖案及風格 ，就算你沒有要搬家還是可以把它們帶回家。 IKEA創意領導人James Futcher

最後，OMBYTE系列亦將IKEA最暢銷產品之一的FRAKTA購物袋改良，把外形變成長方形並加上拉鍊和背帶，保持了聚丙烯纖維作主要材質方便清潔及收藏。即使沒有搬家的打算也可以用作日常使用，不故意花費或製造單一用途的產品。其實整個OMBYTE系列都是以基本家具作賣點，宣揚改變對物品的概念，不必依靠單一設計帶來的便利﹐只要動動腦筋基本設計也可以輕鬆變成集環保、便利於一身的產品。